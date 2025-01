Bolzano, sondaggio per il candidato sindaco: bufera nel centrosinistra e prime defezioni

BOLZANO. Tra mal di pancia, veti incrociati e prime defezioni domani sera lo schieramento di centrosinistra - Pd, Verdi-Sinistra,Team K, Movimento Cinque Stelle, Lista Caramaschi, Socialisti allargabile a Rifondazione - dovrebbe decidere la rosa di possibili candidati sindaco/a da sottoporre alla valutazione dei bolzanini con la formula del sondaggio telefonico, affidato alla società Youtrend. Obiettivo: «Valutare l'impatto di alcune potenziali candidature», spiega il segretario del Pd Carlo Bettio che ha convocato l'incontro online per martedì 21 gennaio alle 21 con i segretari dei partiti. La cosa più complicata sarà decidere la rosa dei possibili candidati alla successione di Renzo Caramaschi che ha guidato il Comune capoluogo per nove anni. I problemi maggiori sono in casa Pd che - dicono i beninformati - non sapendo decidere, si affida ad un sondaggio. Certo, l'esito non sarà "vincolante" - continuano a ripetere tutti - ma sarà dura dire a chi otterrà il maggior gradimento che alla fine si sceglierà un altro.

Andriollo e Fattor

Bettio ha annunciato che la rosa sarà formata da un minimo di tre ad un massimo di sette persone. Quanti ne metterà il Pd? Tutti danno per scontata la presenza dell'assessore uscente Juri Andriollo, l'uomo della mediazione, che in caso di ballottaggio potrebbe avere l'appoggio della Svp. «Ma se il Pd propone Andriollo - mette le mani avanti Paul Köllensperger, consigliere provinciale e leader del Team K - noi chiediamo che nella rosa inseriscano anche l'altro assessore del Pd, ovvero Stefano Fattor». Rimarrebbe fuori Sandro Repetto, consigliere provinciale del Pd, che pure si era messo a disposizione e non ha mai fatto mistero di sognare la carica di primo cittadino. La grande esclusa sarebbe Luisa Gnecchi - rappresentante dell'area più a sinistra del Pd - che, ufficialmente, ripete che preferisce stare nel cda dell'Inps. Però un pensierino - e forse anche qualcosa di più - ce lo aveva fatto: «Ringrazio tutti coloro che anche per strada mi hanno dichiarato stima e fiducia e anche i partiti della coalizione che mi hanno chiesto disponibilità negli ultimi mesi, ma proseguo nel mio attuale incarico».

Delusi i sostenitori di Faustini

«Il ricorso al sondaggio è una dichiarazione d'incapacità a cui rispondere con lo scarica barile. Vuol dire non avere la statura politica per scegliere a chi affidare la guida del capoluogo». È ciò che Michele Di Puppo, già vicepresidente della Provincia con un passato nel Pd, dirà al segretario Bettio, assieme al ritiro della candidatura dell'ex direttore dell'Alto Adige Alberto Faustini. «Aveva dato la disponibilità venerdì pomeriggio - spiega Di Puppo - ma a condizione di essere espressione di tutto lo schieramento di centrosinistra. Se si fa un sondaggio, per scegliere il candidato sindaco come lo si farebbe per promuovere una nuova saponetta, è chiaro che non ci sta e non ci stiamo noi - un gruppo di persone della società civile - che avevamo pensato di puntare su di lui, ritenendo che abbia il profilo che serve per guidare la città senza soggezione nei confronti della Provincia». Deluso pure Ardelio Michielli tra gli sponsor di Faustini: «Purtroppo, il Pd ha scelto questa formula, perché ha problemi interni e fa fatica a decidere. È chiaro che la candidatura di Faustini a questo punto viene meno». Non è un fan dei sondaggi ma capisce Diego Nicolini del M5S: «Oggi si fa così: è un supporto scientifico per valutare il "sentiment" dei bolzanini. Proporremo due candidature di civici per il sondaggio».

I Verdi puntano su Rabini

La riunione è convocata per questa sera, però la decisione è già presa: i Verdi di Bolzano chiederanno che nel sondaggio venga inserita l'assessora uscente Chiara Rabini.

Gli aspiranti

Ci conta ma non è sicuro che il suo nome sarà nella rosa Renato Sette, l'ingegnere bolzanino di area Pd, che primo tra gli italiani si è autocandidato alla carica di sindaco. Anche il suo gruppo chiederà di avere un posticino nel sondaggio. Un altro che ci tiene tantissimo è Michele Buonerba, già segretario della Cisl e attualmente manager in una società finanziaria: a proporlo dovrebbe essere il Team K. «Potrebbe - ammette Köllensperger - avere le caratteristiche giuste. Però bisognerà vedere se il resto della coalizione è d'accordo».Poi ci sono i due nomi presentati dal capogruppo in consiglio comunale della Lista Caramaschi Primo Schönsberg: l'ingegner Pietro Borgo e la direttrice delle scuole dell'infanzia in lingua italiana della Provincia Manuela Pierotti. Uno dei due molto probabilmente entrerà nella rosa, visto che Bettio ha annunciato che la lista Caramaschi "avrà un ruolo da protagonista".

L'ex segretario Huber

Velenoso il commento dell'ex segretario del Pd Alessandro Huber transitato nel gruppo di Io sto con Bolzano di Angelo Gennaccaro: «Le primarie, come avevo chiesto, e come è da statuto e storia del Pd, non verranno fatte e saranno sostituite da un imbarazzante sondaggio (pagato con che soldi?) privato, peggio dei caminetti del Laurin. Noi staremo fuori da questa operazione che di democratico non ha nulla».