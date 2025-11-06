Bolzano, spaccata in piazza Verdi: arrestato con il cassetto del registratore di cassa

BOLZANO. Nella notte appena trascorsa la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino di 29 anni per furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale in piazza Verdi a Bolzano.

Poco dopo la mezzanotte, un passante ha richiesto l’intervento degli agenti dopo aver notato la vetrina del negozio in frantumi e aver udito forti rumori provenire dall’interno.

La Squadra Volante è giunta sul posto in pochi minuti, sorprendendo l’uomo mentre tentava di fuggire con in mano il cassetto del registratore di cassa. Bloccato e accompagnato in Questura, durante la perquisizione personale gli sono state trovate addosso alcune monete e un cellulare appartenente al titolare del locale.

L’individuo, richiedente asilo e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura a disposizione dell’autorità giudiziaria. La refurtiva è stata restituita al proprietario dell’esercizio.