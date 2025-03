Bolzano, spacciatore ventenne smascherato grazie all’app della polizia

BOLZANO. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato hanno denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino marocchino di 20 anni, T.E.M. le iniziali, con a proprio carico precedenti per reati contro il patrimonio e per altri episodi di spaccio di droga.

Nello specifico, alle ore 15 circa giungeva una segnalazione alla Centrale Operativa della Questura tramite dell’applicazione istituzionale della Polizia di Stato “Youpol” – attraverso la quale i cittadini possono segnalare situazioni di illegalità –, relativa ad alcuni giovani che bivaccavano con fare sospetto nei cortili interni di uno stabile di via Palermo.

Alla vista delle “Volanti” della polizia alcuni di questi soggetti riuscivano ad allontanarsi, mentre T. E.M., e cioè colui che aveva l’aria di essere in un certo qual modo il “capo gruppo”, veniva prontamente bloccato dai poliziotti.

A seguito della perquisizione personale alla quale veniva poi sottoposto, veniva rinvenuto e sequestrato, occultato all’interno della giacca del fermato, un involucro di nylon termosaldato contenente mezzo etto di hashish.

Le altre pattuglie della Polizia, nel frattempo, riuscivano anche a identificare gli altri soggetti che si trovavano in compagnia del pusher: 5 giovani bolzanini tutti minori dell’età compresa tra i 14 e i 17 anni.

Al termine degli atti di polizia giudiziaria, T. E. M. veniva denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione di quanto emerso e della circostanza che il giovane risiede stabilmente in Bassa Atesina, ha emesso nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio, con contestuale Divieto di far ritorno a Bolzano per i prossimi 3 anni.

“Lo spaccio di sostanze stupefacenti rappresenta un reato particolarmente grave non solo per gli effetti che esso produce di per sé su chi consuma droga, ma anche per il contesto in cui trova terreno fertile per la sua diffusione e per l’indotto criminale che genera, in termini di degrado, microcriminalità e conseguenze sull’ordine e la sicurezza pubblica – ha sottolineato il questore Paolo Sartori –. Per questo motivo la prevenzione ed il contrasto al suo diffondersi rappresenta una delle priorità per le Forze di Polizia, impegnate quotidianamente a garantire la sicurezza dei cittadini”.