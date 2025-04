Bolzano: spaccio al parco Cappuccini, due espulsioni

BOLZANO. Due cittadini gambiani saranno espulsi dopo essere stati scoperti durante l’attività di spaccio nei pressi del parco dei Cappuccini.

Durante un servizio di pattugliamento, agli agenti della squadra “Volanti” della Polizia di Stato è stata segnalata la presenza di un uomo dedito allo spaccio. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato due individui sospetti, che alla vista della polizia tentavano di allontanarsi, venendo tuttavia raggiunti e bloccati. Durante il controllo, uno dei due uomini fermati – tale N. M., 27enne cittadino gambiano regolare sul territorio nazionale, residente a Bolzano e con a proprio carico alcuni precedenti proprio legati allo spaccio – ha estratto un oggetto dalla tasca, lanciandolo a testa poco distante. Raccolto immediatamente dagli agenti, si è rivelato essere un tappo di metallo piegato a metà. Al suo interno sono stati trovati tre involucri di nylon termosaldati, contenenti altrettante dosi di cocaina.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire anche 70 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. I soldi e gli stupefacenti sono stati immediatamente sequestrati.

L’altro uomo fermato è stato identificato come M.I. cittadino gambiano 26enne, regolare sul territorio nazionale e pregiudicato per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, senza fissa dimora ed ospite dei centri emergenza freddo. Entrambi sono stati quindi accompagnati in Questura e denunciati alla Procura ella Repubblica per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori ha disposto nei confronti dei due uomini la revoca dei permessi di soggiorno e altrettanti ordini di allontanamento dal territorio nazionale.

“Lo spaccio di sostanze stupefacenti rappresenta un reato particolarmente grave non solo per gli effetti che esso produce di per sé su chi consuma droga, ma anche per il contesto in cui trova terreno fertile per la sua diffusione e per l’indotto criminale che genera, in termini di degrado, microcriminalità e conseguenze sull’ordine e la sicurezza pubblica – ha sottolineato Sartori –. Per questo motivo la prevenzione ed il contrasto al suo diffondersi rappresenta una delle priorità per le Forze di Polizia, impegnate quotidianamente a garantire la sicurezza dei cittadini”.