Bolzano, statale del Brennero chiusa anche mercoledì dalle 9 alle 13

BOLZANO. A Bolzano è stato riaperto come previsto alle 17.30 il tratto di statale 12 compreso tra l'accesso al tunnel del Virgolo e ponte Vigolo, chiuso per consentire di completare le operazioni di disgaggio, pulizia e messa in sicurezza della parete sovrastante all'indomani della demolizione con esplosivo di un costone di roccia pericolante.

Per consentire il riposizionamento di un faro dell'illuminazione spostato dalla sua sede originale proprio per i lavori di disaggio della parete rocciosa del Virgolo, domani mercoledì 12 febbraio, dalle 9 alle 13, la statale 12 sarà nuovamente chiusa al traffico nello stesso tratto di strada.

Nei giorni successivi, l'installazione di una nuova barriera paramassi potrebbe comportare la chiusura temporanea del tratto di strada compreso tra il tunnel e ponte Virgolo.