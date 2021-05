Bolzano, sui prati del Talvera il flashmob contro il sovraconsumo

BOLZANO. Un flashmob contro il sovraconsumo. Lo organizza, nell'ambito delle azioni mondiali contro il sovraconsumo, l'Oew-Organizzazione per Un Mondo solidale per la prima volta in Alto Adige con le giornate d'azione “Il troppo stroppia” dal 10 al 15 maggio e – viene spiegato – “insieme ad associazioni, scuole, centri giovanili e altri gruppi pone sotto i riflettori le conseguenze del sovrasfruttamento della Terra.

Le azioni, consultabili al link www.oew.org/ueberdrueber, hanno l’obiettivo di promuovere uno “spostamento” del Giorno del Superamento Terrestre.

Giorno del superamento terrestre che indica a livello illustrativo il giorno nel quale l'umanità consuma interamente le risorse prodotte dal pianeta nell'intero anno.

Domani, il 13 maggio, indicato come data del Giorno del Superamento Terrestre in Italia, l’Oew invita la cittadinanza sui Prati del Talvera alle 10:30 per assistere a un flashmob del gruppo di danza giovanile Shabba Crew e alla conferenza stampa delle “Giornate d’azione”.

Ci saranno Franziska Blaas, Oew - Consumo consapevole Monika Thaler, OEW - Cooperazione internazionale Barbara Medei, gruppo di danza Shabba Crew David Hofmann, Regala Zukunft Manuela Prantner, Gioventù Kolping Stefanie Arend, Young Caritas