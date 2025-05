Bolzano va al centrodestra: Claudio Corrarati è il nuovo sindaco con uno scarto di 700 voti

BOLZANO. Bolzano sceglie il candidato del centrodestra. Claudio Corrarati, 57 anni, ex presidente di Cna Trentino Alto Adige, è il nuovo sindaco

Ha vinto il ballottaggio con uno scarto risicatissimo di 708 voti (17486 contro 16778): due soli punti percentuali, 51% a 49%, tra Corrarati e il candidato del centrosinistra e assessore uscente Juri Andriollo.

Un finale mozzafiato dopo che al primo turno Corrarati aveva il 9% di vantaggio su Andriollo, che si è presentato al ballottaggio senza apparentamenti. Neanche il Team K di Paul Köllensperger ha voluto dare indicazioni di voto. Singoli endorsement sono comunque arrivati da alcuni esponenti della Svp e del Team K.

Per il centrodestra è il primo successo a Bolzano, dopo Giovanni Benussi esattamente 20 anni fa, che però poi non trovò una maggioranza ed entrò nella storia come il 'sindaco di maggio'.

In queste elezioni nel capoluogo la Svp, che veniva da due legislature in giunta con Caramaschi sindaco, indispensabile garante di una maggioranza stabile in Consiglio comunale, al ballottaggio si è dichiarata blockfrei, fuori dai blocchi, giustificando la decisone con la collaborazione professionale con Andriollo nell'ultima legislatura e con il fatto che anche con Corrarati "possa esserci una collaborazione proficua nell'interesse della città". Una parte rilevante del partito di raccolta dei sudtirolesi, soprattutto dal mondo economico e agricolo, non ha velato troppo le proprie simpatie per Corrarati.

La strada verso la formazione della nuova Giunta si presenta perciò molto meno insidiosa rispetto a quella sulla quale Benussi nel 2005 si dovette fermare, anche per il fatto che la Svp e il centrodestra attualmente stanno governando assieme la Provincia autonoma. Ed è solo di poche settimane fa l'importante accordo con il governo Meloni per la riforma dell'Autonomia altoatesina.

Chi è il nuovo sindaco

Nato sotto il segno del Cancro, 57 anni, Claudio Corrarati è cresciuto in una casetta delle Semirurali. Sposato con Antonella Lazzarini; due figlie: Chiara e Lisa. Perito elettronico, è un imprenditore che si è fatto da sé. Nel 1997 ha fondato la "MC system" con sede in zona industriale che si occupa di promuovere corsi; effettuare verifiche tecniche e curare la sicurezza stessa all'interno delle aziende. Nel nome ci sono le iniziali dei fondatori: "M" sta per Maurizio Lazzarini, suo cognato; e "C" per Claudio Corrarati. Assieme hanno costruito anche la nuova sede in via Negrelli dove si trovano le due aziende di famiglia: la "MC system" appunto e la "Boden service", guidata da Lazzarini, specializzata in pavimenti industriali e in resina.