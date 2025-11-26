Bolzano vola al top dei prezzi: è lo scalo più caro d’Italia

BOLZANO. E' una forte forbice dei prezzi dei voli italiani quella che emerge dall’analisi pubblicata dal sito del Corriere della Sera, secondo cui lo scalo di Bolzano è il più costoso del Paese con una tariffa media di quasi 195 euro per un biglietto di andata e ritorno. Agli estremi opposti si collocano invece Crotone e Forlì, entrambi con una media di 44 euro e quindi tra i più convenienti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, la presenza delle compagnie low cost – soprattutto Ryanair – è il fattore che più influisce nell’abbassare i prezzi, al contrario degli aeroporti serviti prevalentemente da vettori tradizionali, dove i costi tendono a salire. Il Corriere evidenzia anche la crescita significativa registrata quest’anno da molti scali del Sud, in particolare in Sicilia, dove si registrano incrementi a doppia cifra. All’opposto, Malpensa mostra un calo di circa il 5%.

Un ulteriore parametro analizzato è il costo per chilometro, che conferma la convenienza di Crotone con poco più di quattro centesimi, mentre Bolzano guida anche questa classifica con 25,6 centesimi, oltre sei volte in più.