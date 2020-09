Bomba Day, le operazioni di disinnesco iniziate con un caffè

Bolzano. Sono inziate con un buon caffè offerto agli artificieri da una signora che abita nella zona rossa, le operazioni di disinnesco della bomba da 500 libbre rinvenuta in piazza Verdi durante i lavori per la realizzazione del Waltherpark. Un piccolo rito scaramantico, visto che si tratta della stessa signora che aveva portato la colazione agli alpini anche in occasione del Bomba Day del 20 ottobre 2019. Molti lettori e lettrici ci hanno chiesto dove possono comprare il giornale. Le edicole nelle zone rossa e gialla resteranno aperte fino alle ore 9 per riaprire appena finite le operazioni di disinnesco. Aperte regolarmente le rivendite al di fuori delle zone rossa e gialla, come ad esempio l'Iperpoli al Centrum in via Galvani, dove fino alle ore 11 viene offerta anche la colazione.

Ma vediamo in estrema sintesi il programma dettagliato della mattinata.

ZONA ROSSA

In via cautelativa, per motivi di sicurezza, tutte le persone che abitano nel raggio di 500 metri dal luogo in cui si trova la bomba, dovranno, allontanarsi e sgomberare la cosiddetta ZONA ROSSA entro le 8.45 di oggi, domenica 27 settembre. Si tratta complessivamente di 4.082 persone (906 numeri civici). L'ASL si occuperà dell'evacuazione di 2 persone in quarantena Dalle 8.45, vietata la circolazione stradale con mezzi motorizzati, in bicicletta o a piedi. Ultimo bus SASA (navetta) in uscita dalla Zona Rossa alle ore 9.05 da piazza Stazione con successive soste in p.zza Walther, via C.di Risparmio e capolinea al Palasport via Resia,utilizzato come struttura di accoglienza per gli stessi evacuati della ZONA ROSSA.





















Bomba Day Bolzano, le prime fasi dell'operazione Sgomberata la zona rossa, inziate le operazioni di disinnesco della bomba da 500 libbre in piazza Verdi a Bolzano. Foto DLife

ZONA GIALLA

Tutte le persone che abitano fuori dal raggio di evacuazione, ma all'interno del raggio di 1.830 metri dal luogo di ritrovamento dell'ordigno, ossia la cosiddetta ZONA GIALLA, a partire dalle ore 9.15 dovranno rimanere in casa durante le operazioni di disinnesco fino alla loro conclusione.Si tratta complessivamente di 57.764 persone (7.162 numeri civici). Anche in ZONA GIALLA vietata la circolazione stradale con mezzi motorizzati, in bicicletta o a piedi.

Durante il disinnesco della bomba, oltre al divieto di circolazione nelle zone Rossa e Gialla, prevista anche l'interruzione del traffico sia stradale (SS 12), che autostradale tra i caselli di Bolzano Sud e Bolzano Nord. Interrotto anche il traffico ferroviario (ultimo treno in partenza dalla stazione di Bolzano, il Frecciarossa 9721 per Milano delle ore 8.45).

Dalle ore 9.00 chiuso il tratto cittadino dell'autostrada tra i caselli di BZ Nord (casello aperto in entrata direzione Nord) e BZ Sud (casello aperto in entrata direzione Sud). Per chi si troverà a viaggiare sull'A22, uscite consigliate Egna-Ora direzione nord e Chiusa-Val Gardena direzione sud.

La statale 12 sarà chiusa all'altezza dello stabilimento MILA per il traffico da nord e in via Pacinotti per quello proveniente da sud. Vivamente sconsigliato mettersi in viaggio nella fascia oraria interessata dalle operazioni di disinnesco della bomba. Aperto invece il collegamento (corridoio stradale) da e per Sarentino mediante la direttrice via Vittorio Veneto-piazza Gries-via Fago.

Gli ospiti della casa di riposo Villa Armonia (viale Trento) saranno trasferiti in parte alla Fiera, in parte a Maso Premstaller e all'ospedale S.Maurizio. Gli ospiti della casa San Vincenzo (via Cappuccini), in parte al Grieserhof, o da parenti o accompagnati in gita fuori città.





















Bomba Day, l'evacuazione delle case di riposo nella zona rossa Operatori e operatrici della Croce Bianca di Bolzano al lavoro dalle 6 di questa mattina per trasferire gli anziani dalle case di riposo situate nella zona rossa. Foto Croce Bianca Bolzano



Nella mattina di domenica tutti gli impianti sportivi comunali rimarranno chiusi al pubblico, con esclusione di Maneggio e campi da tennis ENDAS c/o Castel Firmiano. Chiusi anche tutti gli edifici comunali che ospitano biblioteche, musei e altre attività culturali Nelle ZONE ROSSA e GIALLA non circoleranno autobus urbani, extraurbani, a lunga percorrenza, taxi, ecc.

I turisti che soggiornano nelle strutture ricettive della ZONA ROSSA dovranno lasciare le loro stanze. Anche per loro l'Azienda di Soggiorno ha organizzato un tour alla scoperta delle Dolomiti. Per informazioni e prenotazioni: Azienda di Soggiorno e Turismo (info@bolzano-bozen.it tel. 0471 307000).



Per informazioni telefoniche a disposizione il numero 0471 997616, fino alle 9.00.

















Bomba Day, gli sfollati della Zona rossa accolti al Palasport Grande lavoro per i volontari e le volontarie della Croce rossa di Bolzano che stanno accogliendo gli sfollati della zona rossa al Palasport di via Resia. Foto: Fiorentino/Dlife

Attivo anche il numero verde 800 751751.

Il disinnesco della bomba di 500 libbre sarà effettuato dagli artificieri 2° Reggimento Genio Guastatori Alpino della Brigata Alpina "Julia". Dopo la rimozione delle due spolette l'ordigno sarà trasferito in una cava a Varna, dove sarà fatta brillare.