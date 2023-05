Brennero, fermato un ricercato evaso dal carcere di Torino

BOLZANO. Giovedì 25 maggio una pattuglia di agenti di polizia ha fermato un uomo, appena sceso da un treno proveniente da Innsbruck, che vedendoli ha cercato rapidamente di allontanarsi. L'uomo, privo di documenti, è stato condotto in ufficio per ulteriori accertamenti.



Da ulteriori indagini è emerso che l'uomo, un cittadino rumeno di 38 anni, era ricercato in quanto evaso dal carcere di Torino lo scorso 27 aprile, dove non era rientrato al termine della giornata lavorativa, essendo stato ammesso al lavoro esterno.



Il fermato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Bolzano, dovendo ancora espiare un residuo di pena di 2 anni e 5 mesi per diversi reati fra i quali tentato omicidio.