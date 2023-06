Buoni libro, condanna per l’ex direttore della scuola Waldorf: dovrà risarcire 68mila euro

BOLZANO. Markus Feichter, ex direttore della scuola superiore trilingue Waldorf di Bolzano, è stato condannato dalla Corte dei Conti a risarcire 67.700 euro.

Il dirigente è finito al centro delle indagini della magistratura contabile perchè sospettato di aver trattenuto i fondi destinati alle famiglie per l'acquisto di testi scolastici che la Provincia di Bolzano aveva stanziato nel periodo 2010-2018.

L'ex direttore della struttura è stato condannato per non aver distribuito i “buoni libro”, pari a 150 euro annui per ogni studente.

L'avvocato di Feichter, Alexander Kritzinger, ha respinto le accuse, sostenendo che il dirigente avesse usato i fondi per l'acquisto di materiali didattici interni alla scuola: tuttavia al momento nel fascicolo d'indagine non ci sono prove che attestano l'uso di questi soldi nell'istituto.

Al momento non è chiaro se Feichter farà appello contro la sentenza.

Il verdetto arriva tre anni dopo la chiusura dell'istituto a causa dei bilanci in rosso.