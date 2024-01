Bus, arriva la svolta digitale: addio alle macchinette tra le proteste

BOLZANO. Prima c'era il bigliettaio, figura con la divisa blu e il cappellino in testa, che aveva il compito di vendere e obliterare i biglietti dei passeggeri a bordo dei mezzi pubblici. Poi il loro ruolo è stato affidato all'autista, costretto a giostrarsi tra due mansioni, e responsabilità di cui avrebbe fatto volentieri a meno. Successivamente sono arrivate le macchinette, e infine i Qr code, segno di una tecnologia che galoppa veloce e conquista ogni ambito. Se questo porta numerosi benefici da una parte, dall'altra non mancano le lamentele dell'utenza.

«Chi non ha la tessera ricaricabile o l' abbonamento come fa ad acquistare il biglietto?», protesta un cittadino, «Scannerizzando il Qr code minuscolo mentre l'autobus è in movimento? Hanno sostituito il tutto senza apportare dei depliant all'interno dei mezzi che spiegassero l'utilizzo del nuovo sistema. Così facendo, a mio avviso, si rischia che tanti non paghino perché impossibilitati a farlo».

Il nuovo sistema

Il consiglio rivolto ai cittadini è sempre quello di affidarsi agli abbonamenti, «comodi e convenienti», come sottolinea Joachim Dejaco, direttore generale di Sta - Strutture Trasporti Alto Adige. Per chi non ne è in possesso ci sono delle alternative: «È possibile acquistare il biglietto online, tramite l'app della mobilità, oppure in tabaccheria, scrivendo però a mano il nome, la data e l'orario di salita», prosegue Dejaco. Questi metodi, per ora, sono gli unici utilizzabili per acquistare il biglietto, prima che il nuovo sistema entri in funzione. «Siamo in una fase di transizione», spiega Dejaco, «Nelle prossime settimane tutte le macchinette a bordo degli autobus saranno sostituite con altre che sfruttano la tecnologia Nfc, i codici ottici oppure, appunto, i codici Qr». La ragione? Dire addio alle scomode e ormai obsolete bande magnetiche che, secondo il direttore Sta creavano non pochi problemi di affidabilità. «Il nuovo sistema è più pratico, più comodo, e il biglietto potrà essere stampato anche su carta "normale". L'installazione del nuovo sistema è stata complessa, anche perché non abbiamo voluto interrompere il servizio, ma nelle prossime settimane tutti i 700 mezzi ne saranno provvisti».

Gli autisti

Nel frattempo però, la confusione dell'utenza pesa sui conducenti, costretti a dare delucidazioni e a «svolgere mansioni non loro». «Come Uil trasporti chiediamo un sistema più snello, che non complichi la vita dei passeggeri e degli autisti», spiega Artan Mullaymeri, rappresentante sindacale degli autisti Sasa, «L'acquisto del biglietto tramite app è possibile solo con la carta di credito, molti no lo sanno e non riescono ad acquistarlo. Per questo spingiamo per una soluzione più semplice: dare la possibilità di comprare il biglietto a bordo con il bancomat». Una proposta che Sta ha accolto e che, a breve, dovrebbe vedere la luce. Nella speranza che fare il biglietto sull'autobus diventi di nuovo semplice per tutti. «Anche per gli anziani», sottolinea Mullaymeri, «visto che sono i maggiori fruitori del servizio», conclude.