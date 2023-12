C’è un indagato nell’inchiesta per la donna morta nel rogo 

BOLZANO. C’è un indagato nell’inchiesta, aperta dalla Procura, sulla tragica fine di Tuta Caldarar, 50 anni romena. La donna, morta la mattina del giorno di Natale, nell’incendio della baracca ricavata sotto il ponte, in località Ponte Adige, alle porte di Bolzano.

A prendere fuoco, in base alle prime verifiche dei Vigili del fuoco, la stufetta con la quale cercava di scaldarsi.

L’indagato - omicidio colposo, l’ipotesi di reato - è un cinquantenne di origine macedone che aveva costruito la baracca riscaldata con una stufetta alimentata a gas (all’esterno sono state trovate tre bombole) dalla quale sarebbero partite le fiamme.

La vittima - conosciuta in città oltre che dai Servizi sociali che le avevano offerto ospitalità in una struttura, anche da molti cittadini in quanto da una decina d’anni viveva chiedendo l’elemosina davanti al parcheggio sotterraneo dell’ospedale San Maurizio - da un po’ di tempo dormiva sotto il ponte, assieme ad altri quattro disperati. Con loro avrebbe dovuto passare il giorno di Natale: in mezzo a vestiti, materassi, tavoli divorati dalle fiamme è stata trovata anche una scatola con le statuine del presepe. L’autopsia, che verrà effettuata sabato, chiarirà se la donna sia morta per intossicazione da fumo, come si era ipotizzato in un primo momento, dopo che l’esame necroscopico, effettuato sul corpo della vittima, non ha riscontrato segni di violenza.

Il ricordo

Tuta Caldarar si era spostata a Ponte Adige perché non si sentiva più al sicuro a vivere dietro al Teatro Comunale, dove le avevano rubato le coperte per dormire. Ad ospitarla l’uomo macedone che aveva costruito la baracca sfruttando la struttura del ponte come tetto e alcune tavole di compensato come “muri”. Lui la trattava abbastanza bene, aveva raccontato Tuta al suo amico e benefattore Fabio Carreri l’ultima volta che si sono visti, a fine estate, proprio davanti alla sbarre del passaggio a livello di Ponte Adige. «Le ho chiesto perché non andava alla Caritas, offrendomi di aiutarla a chiedere informazioni, ma lei non voleva», racconta Carreri. Si sono conosciuti dieci anni fa, all’ingresso del parcheggio sotterraneo dell’ospedale San Maurizio, dove la donna trascorreva le giornate seduta a chiedere l’elemosina. «In questi anni ho dovuto frequentare molto assiduamente l’ospedale, ed ogni volta la trovavo lì», prosegue il racconto, «Le lasciavo sempre qualcosa, lei mi parlava dei suoi mali e dei luoghi (il teatro) dove dormiva e sempre, e sottolineo sempre, mi augurava di tutto: ogni bene per me, per mia moglie, per la mia famiglia, continuando con gli auguri finché sparivo nel garage per recuperare la macchina. Con questo tono buono e amorevole nei miei confronti, costante nel tempo in cui mi ha visto sofferente, poi migliorato e addirittura “crassato”, come diceva lei».

Carreri le ha donato una coperta. Altri vestiti la donna li aveva ricevuti da Bozen solidale e da qualche medico dell’ospedale. I soldi dell’elemosina diceva di mandarli in Romania, dove vive parte della sua famiglia.

Conosciuta da tutti come “Maria”, Tuta Caldarar girava spesso per il centro città, soprattutto durante i mercatini di Natale, adottata da Carreri e da altri bolzanini che nel tempo si sono affezionati a questa donna gentile, che voleva restare indipendente, rifiutando ogni struttura.

«Con tutto il bene che mi ha augurato, non posso che ricordarla con affetto», prosegue il conoscente, «Visto il periodo che ho superato è probabile che mi abbia portato fortuna». La foto in cui Tuta beve sorridente un succo di frutta è stata scattata in un bar del centro, dove la moglie di Carreri l’aveva invitata a sedersi al tavolo con lei.

L’associazione di volontariato Bozen solidale sui profili social esprime profondo rammarico per la tragica morte di “Maria”, avvenuta ai «margini della città - scrivono - custoditi dal silenzio e da una certa sicurezza di non esser visti o sgomberati».

La multa per accattonaggio

Circa sei mesi fa un uomo e una donna erano stati multati davanti alle casse del parcheggio del San Maurizio per accattonaggio. Sequestrati in quell’occasione circa 1.500 euro in contanti ricevuti in elemosina. Per evitare che le persone senza fissa dimora continuassero ad accamparsi nello spazio tra le due macchinette automatiche, sono stati posizionati alcuni pilastri. Da quel momento nessuno ha più visto Tuta Caldarar nel punto in cui era solita sedersi.