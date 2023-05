Cala la popolazione a Bolzano: quasi 3400 persone hanno lasciato la città nel 2022

BOLZANO. Al 31 dicembre del 2022 la popolazione di Bolzano registrava un totale di 106.107 abitanti, 494 in meno rispetto al 2021 (- 4,6%). Lo riferisce il Rapporto sull'andamento demografico della Città di Bolzano pubblicato dall'Ufficio statistica del Comune.

Dei 106.107 abitanti, 54.959 sono donne (51,8%) e 51.148 uomini (48,2%). In altre parole, ogni 100 femmine ci sono 93 maschi. Nel corso del 2022 sono stati registrati 828 nati vivi (17 in meno rispetto al 2021), 405 dei quali maschi e 423 femmine. Il tasso di natalità è stato pari a 7,8 nati vivi ogni 1.000 abitanti (7,9 nel 2021). Nello stesso periodo sono decedute 1.203 persone: 66 in meno rispetto all'anno precedente e 169 in meno rispetto al 2020. 588 deceduti maschi e 615 femmine; il relativo tasso di mortalità è stato pari a 11,3 decessi ogni 1.000 abitanti, in calo rispetto al 2021 (11,9).

Il saldo naturale (differenza tra nascite e decessi) continua ad essere negativo con meno 375 unità (meno 3,5 per 1.000 abitanti). Nel 2022, nei registri anagrafici sono state iscritte 3.250 persone: il 67,8% proveniente da un altro comune italiano, il 30,1% dall'estero ed il restante 2,0% per altri motivi. Rispetto all'anno precedente, le immigrazioni sono aumentate di 79 unità e, rispetto al 2020, di 353 unità. Sono 3.369 le persone che nel primo trimestre dell'anno sono emigrate da Bolzano: 2.367 di queste in un altro comune italiano, 475 all'estero; 527 persone sono state cancellate dai registri anagrafici per altri motivi. Complessivamente, le emigrazioni sono aumentate dell'8,7% (270 persone) rispetto allo scorso anno e del 29,6% rispetto all'anno 2020. Il saldo migratorio (differenza tra le immigrazioni e le emigrazioni) risulta ancora negativo e ammonta a meno 119 unità (meno 1,1 per 1.000 abitanti). Diminuiscono gli stranieri residenti a Bolzano che sono 15.319, 128 (meno 0,8%) in meno rispetto all'anno precedente. Gli stranieri costituiscono il 14,4% della popolazione di Bolzano - il dato è in leggera diminuzione rispetto al 2021 (allora 14,5%).

Nel 2022 sono stati celebrati 307 matrimoni, di cui 42 con rito religioso. Nel 61,2% dei casi entrambi gli sposi avevano la cittadinanza italiana, mentre nel 38,8% dei casi almeno uno degli sposi aveva una cittadinanza straniera. Complessivamente i matrimoni sono aumentati leggermente rispetto all'anno scorso (più 7 unità) mentre sono sensibilmente aumentati rispetto al 2020 l’anno del Covid (da 223 a 307 unità).