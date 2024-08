Caldo, anche oggi bollino arancione  «Cantieri, molti malori tra gli operai» 

BOLZANO. Dopo un’estate caldissima, con temperature roventi, le massime scenderanno di un paio di gradi. Ma solo da domenica. Oggi, domani e sabato la morsa dell’ondata agostana continuerà a stringere forte l’Alto Adige, in particolare il capoluogo. Per Ferragosto previsti anche 35 gradi nel primo pomeriggio: il bollettino di allerta della Provincia, infatti, si assesta al terzo livello di criticità, quello arancione. Lo stesso di ieri. Da domani, invece, il livello tornerà nella norma con il bollino giallo per tutto il weekend. La svolta, che però non avrà effetti a lungo termine, ci sarà domenica perché dalla Francia entrerà aria fresca nel cuore dell’anticiclone: ne conseguiranno temperature massime in calo (28 gradi) e temporali su tutto il territorio provinciale.

Poi con il passare dei giorni il caldo tornerà a farsi pesante come in queste ore. Anche in alta quota. La stazione meteorologica installata nove anni fa ai 4.750 metri del Colle Major, sul Monte Bianco, la più alta d’Europa, ha registrato un nuovo record: la temperatura è rimasta sopra lo zero per 33 ore consecutive, dalla mezzanotte del 10 agosto alle 9 del giorno successivo.

I cantieri

Nel frattempo nei cantieri e nelle fabbriche si continua a lavorare, ad eccezione di una piccola pausa a cavallo di Ferragosto. Mentre i sindacati dei metalmeccanici chiedono alle aziende di fare di più, la Fillea Cgil è tornata con forza a chiedere alla giunta provinciale di sospendere con delibera i cantieri, se le temperature superano i 35 gradi.

«Negli ultimi giorni c'è stata una presa di coscienza da parte di tutti», sottolinea Marco Nardini, segretario generale della Fillea-Cgil, «Dopo le ferie si apriranno dei tavoli per quanto riguarda la sicurezza con linee guida in vista del prossimo anno. Il rammarico? Speravo che il Comune ci chiamasse per chiudere alcuni cantieri fino al 20 agosto. Alcuni non si fermano mai perché ci sono delle scadenze e i lavori devono essere portati a termine. Le linee guida dell’Inail ci sono, ma non le rispetta nessuno». Decine di ricoveri per insolazioni e colpi di calore nelle ultime settimane: «Sono aumentate le ore di malattie tra gli operai, tanti sono stati male e sono rimasti a casa. C'è pochissimo rispetto per i lavoratori. E purtroppo tra noi e il resto d’Europa c’è una differenza abissale», conclude Nardini.