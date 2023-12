Capodanno, festa fino alle 2 del mattino in piazza Vittoria

BOLZANO. Andrà avanti fino alle 2 di notte il festone di Capodanno in piazza Vittoria a Bolzano. Ma la festa inizia oggi alle 16 in una sorta di after party per i "reduci" della Boclassic. A partire dalle 17 si esibirà Dj Cartado, giovane talento dell'elettronica bolzanina. Poi si proseguirà la musica dal vivo, suonata dalla "Be and", con un repertorio che strizza l'occhio a tutte le generazioni: "Oldies but Goldies".«Un'occasione per esplorare la musica degli ultimi decenni», dice Miki Picarella, organizzatore e presentatore della serata, insieme a Paola Bessega.

La festa proseguirà fino alle 2 di notte con un dj set di Luca Venus affiancato dalla voce di Francesca Mahabdi. Infine sul palco il violinista, cantante ed entertainer Andrea Casta, per un violino in chiave pop ed elettronica. Oltre alla musica sono in programma spettacoli con ballerini professionisti, show acrobatici, trampolinieri e molto altro.

Andriollo: sicurezza garantita. «Bolzanini datevi una mossa»

L'assessore Juri Andriollo invita la città "troppo spesso pigra" a darsi una mossa: «Presentatevi anche se piove! Con ombrelli e mantelline per un cin cin al nuovo anno. La sicurezza è garantita agli ingressi».

No ai botti, multe da 100 euro. I vigili: «Controlleremo»

L'amministrazione comunale ricorda che in tutta la città è vietato accendere e lanciare razzi, fuochi di artificio, sparare petardi e bombette. I trasgressori rischiano sanzioni dai 100 euro in su. La polizia municipale avverte: «Intensificheremo i controlli». Attenzione dunque alle multe. L'amministrazione ricorda l'importanza del divieto a tutela dell'incolumità pubblica e della salute e benessere degli animali domestici e selvatici.

L'ordinanza: no superalcolici, vietati i bicchieri di vetro

In piazza Vittoria - durante la festa - i clienti possono bere superalcolici solo all'interno dei locali. All'interno dell'area delimitata per la festa è invece vietato somministrare superalcolici e detenere o consumare bevande in contenitori in vetro. Manuel Nardo del "Black Sheep" di piazza Erbe e del "Temple Bar" di piazza Domenicani - gestisce i due punti ristoro in piazza - dice che mezzora prima della fine dei festeggiamenti al bancone verranno distribuite gratuitamente bottigliette d'acqua. «Non useremo bottiglie o bicchieri di vetro. Si può bere birra, prosecco, drink sotto i 21 gradi, succo di mela caldo e acqua».