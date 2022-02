Carabinieri, il Comandante Generale dell'Arma in visita a Bolzano

BOLZANO. Si è svolta questa mattina, 18 febbraio, a Bolzano la visita da parte del Generale di Corpo d'Armata Teo Luzi, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Il Comandante Generale ha fatto visita al Comando Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, ove è stato ricevuto dal Comandante della Legione, Generale di brigata Marco Lorenzoni.

Successivamente ha salutato una rappresentanza di militari della sede, dei comandi provinciali, compagnia e stazione delle due province e dei reparti speciali dell'Arma presenti nella regione, nonché dell'associazione nazionale carabinieri in congedo.

Il generale ha detto che ha visto il grande impegno profuso da tutti i carabinieri in questi due anni difficili di pandemia, sorretti dai valori di essere carabinieri e militari, attraverso tensioni sociali e anche difficoltà familiari.

Ha in particolare ringraziato i comandanti di stazione, primo punto di riferimento per i cittadini e le autorità locali.

Quindi ha incontrato le autorità regionali e provinciali, il presidente della Provincia autonoma, Arno Kompatscher, il Procuratore della Repubblica Giancarlo Bramante, il Commissario del Governo Vito Cusumano, il Comandante delle truppe alpine dell'Esercito italiano Generale C.A. Ignazio Gamba, il questore di Bolzano Giancarlo Pallini, il sindaco Renzo Caramaschi, i comandanti regionale e provinciale della Guardia di Finanza generali di brigata Guido Zelano e Gabriele Procucci.

Il generale ha ringraziato le autorità per gli ottimi rapporti interistituzionali esistenti nella nostra realtà provinciale, così peculiarmente caratterizzata dall'autonomia, e in particolare ha aggiunto ed evidenziato come mai così come negli ultimi anni in Italia si si sono visti un affiatamento e una sinergia così forti tra le forze di polizia.