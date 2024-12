Caramaschi esclusivo: «Nuove case, sacrificare i meleti oltre via Resia»

BOLZANO. «Le nuove case? I vigneti valgono più dei meleti. Quindi bisognerà sacrificare qualche ettaro oltre via Resia, verso Frangarto per intenderci. Poi c’è l’areale ferroviario: un’operazione di riqualificazione molto interessante che prevede la costruzione di una nuova stazione ferroviaria e lo spostamento dei binari. Ci sono 42 ettari sui quali sorgerà un nuovo quartiere. Le trattative, gestite dalla Provincia, con le Ferrovie sono complesse. I tempi, inevitabilmente, si annunciano lunghi». Queste le possibili soluzioni indicate dal sindaco Renzo Caramaschi per fronteggiare l’emergenza casa alla quale la sua giunta non è riuscita a dare una risposta.

