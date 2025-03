Casa blu in via Piave, il restyling entra nel vivo

BOLZANO. Si chiama «Casa blu». Proprio così, senza alcun altro riferimento. È il colore a darle l'identità urbana riconosciuta. Oltre che per il sorprendente eclettismo e per l'essere stata, architettonicamente, condizionata dalla confluenza di via Conciapelli con via Piave e dunque assumendone la forma a chiudere, quasi la prua di una nave.

La notizia è che la «Blaues Haus» è uscita dal suo letargo e si è avviata verso la conclusione di una ristrutturazione in profondità. Al suo interno, ecco il senso dell'intervento, c'è la Ripartizione Europa della Provincia. È stata la sua presenza, così decentrata rispetto al fitto dei palazzi provinciali di più fresca costruzione, a preservare la «Casa blu» inizialmente dai pericoli di una possibile incuria, a fornirle supporti interni e, adesso, a consentirle un percorso di riqualificazione molto attenta, perché sottoposta ai controlli e ai vincoli della Sovrintendenza ai beni architettonici. I costi? «È stato stanziato circa mezzo milione di euro» rivela l'assessore al Patrimonio Christian Bianchi. Per la precisione 455.515,74 euro.

Sono passati mesi per la messa in sicurezza e per i controlli, anche sul piano della preservazione storica. Poi, appena piazzato il ponteggio, si è verificato un distacco di parti importanti di intonaco della facciata, con la necessità di mettere in sicurezza l'area e di avviare una valutazione approfondita della stabilità complessiva della struttura.È stato in quel momento che la Sovrintendenza ha approfondito gli esami sull'insieme architettonico. È giunta a predisporre anche analisi chimico-fisiche e mineralogiche e petrografiche sui materiali di costruzione «ab initio». Da qui la stima finale dei costi e quindi l'approvazione degli interventi da parte della giunta.

Nei mesi scorsi la progettazione esecutiva è stata completata e, il 18 marzo scorso, il cantiere è stato formalmente affidato a una ditta di Grigno, in Trentino, la Nerobutto. «Abbiamo definito la stipula del contratto - spiega Bianchi - e l'inizio dei lavori effettivi tra poche settimane, a metà aprile, dopo le predisposizioni di sicurezza sulla base delle analisi sul terreno». Tempi programmati per la conclusione nove mesi, dunque prima della fine dell'anno.

«Questo intervento rappresenta, al di là delle funzioni specifiche dell'edificio, una importante operazione di tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio storico. Comunque compiuta nel rispetto della conservazione architettonica», commenta l'assessore. La «Casa blu» nei decenni ha ospitato varie funzioni pubbliche ma, in particolare, è stata la sede storica delle vecchie cooperative agricole altoatesine, posta com'era alla confluenza del Dorf, l'attuale zona di via Weggenstein dove si trovavano i magazzini al servizio dei commercianti dei Portici e quelli, più estesi, per le merci provenienti dalla stazione nel quadrante di Dodiciville. P.CA.