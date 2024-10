Casanova, 14enne aggredita e violentata alla fermata del bus: arrestato un uomo

BOLZANO. Era venerdì sera. Mancavano pochi minuti alle ore 20 quando una 14enne bolzanina stava attendendo l’autobus per tornarsene a casa. Seduta sotto una pensilina, a Casanova, ha rimosso le cuffiette dalle orecchie non appena ha notato un uomo che farfugliava qualcosa, avvicinandosi a lei. Le avrebbe detto di non essere del posto, chiedendo delle indicazioni stradali (per un luogo non precisato). La ragazza, ignara di ciò che sarebbe accaduto da lì a poco, ha risposto suggerendogli una via. A quel punto il 40enne, residente a Bolzano ma di origini pachistane, ha cominciato ad essere via via più insistente, con proposte ed avances. Spaventata, la giovane si è alzata di scatto e ha tentato di fuggire, ma la sua corsa è terminata qualche metro più avanti.

