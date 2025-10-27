Le ultime
18:45
Braccialetto elettronico a presidente aula Comune Bolzano
18:12
Il gas conclude in netto calo (-1,9%) a 31,4 euro al Megawattora
18:10
Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 77,6 punti base
18:06
Media, Knesset discuterà la pena di morte per i terroristi
18:03
Oro in caduta libera, prezzo spot sotto 4.000 dollari
17:42
Borsa: l'Europa conclude in lieve aumento, Londra +0,1%
17:39
Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +1%
16:58
Meloni-Orban, confronto su Safe e sinergie sulla Difesa
16:56
L'Uragano Melissa sale a categoria 5 e punta su Giamaica e Cuba
16:56
Agguato al bus, stop trasferte a tifosi Rieti e Pistoia
In Comune

Caso Vettori, il centrodestra si compatta attorno al sindaco Corrarati

Preso atto delle dimissioni, la coalizione esprime sostegno unanime al sindaco Corrarati. Nei prossimi giorni la maggioranza deciderà come sostituire l’ex presidente del Consiglio comunale

BOLZANO. Il caso che coinvolge Carlo Vettori, ex presidente del Consiglio comunale di Bolzano denunciato per violenza domestica e sottoposto a un provvedimento di allontanamento nell’ambito del Codice rosso, sta avendo ripercussioni anche sul piano politico. Nella serata di oggi, la coalizione di centrodestra che governa la città – composta dal sindaco Claudio Corrarati, Marco Galateo, Christian Bianchi, Paolo Zenorini e Roberto Zanin – si è riunita per affrontare le conseguenze della vicenda e definire la linea comune.
 

In una nota congiunta, i rappresentanti della coalizione dichiarano di «prendere atto con favore delle dimissioni del presidente Carlo Vettori» e di condividere la posizione espressa dal sindaco Corrarati, che nel pomeriggio aveva chiesto una «posizione chiara e netta anche per la figura di consigliere comunale».
 

Durante la riunione, sono state analizzate «le varie opzioni per far fronte alle dimissioni del presidente Vettori”, con la decisione definitiva che sarà assunta “nei prossimi giorni, dopo un passaggio nei singoli gruppi consiliari».

La riunione, sottolineano gli esponenti del centrodestra, è stata anche l’occasione per ribadire «il pieno ed unanime sostegno all’azione del sindaco e all’attività della coalizione di governo», confermando la volontà di mantenere stabilità e coesione nell’amministrazione comunale nonostante le tensioni generate dal caso.

Altre notizie

Attualità