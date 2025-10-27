Caso Vettori, il centrodestra si compatta attorno al sindaco Corrarati

BOLZANO. Il caso che coinvolge Carlo Vettori, ex presidente del Consiglio comunale di Bolzano denunciato per violenza domestica e sottoposto a un provvedimento di allontanamento nell’ambito del Codice rosso, sta avendo ripercussioni anche sul piano politico. Nella serata di oggi, la coalizione di centrodestra che governa la città – composta dal sindaco Claudio Corrarati, Marco Galateo, Christian Bianchi, Paolo Zenorini e Roberto Zanin – si è riunita per affrontare le conseguenze della vicenda e definire la linea comune.



In una nota congiunta, i rappresentanti della coalizione dichiarano di «prendere atto con favore delle dimissioni del presidente Carlo Vettori» e di condividere la posizione espressa dal sindaco Corrarati, che nel pomeriggio aveva chiesto una «posizione chiara e netta anche per la figura di consigliere comunale».



Durante la riunione, sono state analizzate «le varie opzioni per far fronte alle dimissioni del presidente Vettori”, con la decisione definitiva che sarà assunta “nei prossimi giorni, dopo un passaggio nei singoli gruppi consiliari».

La riunione, sottolineano gli esponenti del centrodestra, è stata anche l’occasione per ribadire «il pieno ed unanime sostegno all’azione del sindaco e all’attività della coalizione di governo», confermando la volontà di mantenere stabilità e coesione nell’amministrazione comunale nonostante le tensioni generate dal caso.