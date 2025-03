Cassonetti incendiati in città, denunciato un piromane di 46 anni

BOLZANO. La polizia ha denunciato un 46enne pregiudicato bolzanino: si tratterebbe del piromane seriale che negli ultimi giorni si è reso responsabile dell’incendio di numerosi cassonetti posizionati in zone diverse del capoluogo.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Bolzano da tempo avevano circoscritto la rosa dei sospettati ad alcuni individui; nella tarda serata di ieri, 6 marzo, a seguito degli ultimi roghi che hanno avuto come “bersaglio” svariati cassonetti in plastica adibiti alla raccolta della carta e del cartone – in particolare in via della Mendola e ieri in viale Druso, via Parma, via Milano e viale Europa – grazie anche alla collaborazione dei cittadini e alle immagini delle telecamere, è stato possibile identificare il responsabile degli incendi.

L’abitazione dell’uomo - disoccupato con a proprio carico svariati precedenti penali per reati in maggior parte legati al consumo di sostanze stupefacenti – è stata perquisita dagli investigatori della Polizia di Stato.

Sono tuttora in fase di svolgimento le indagini per individuare eventuali altri incendi provocati dal piromane e ad individuare eventuali complici.

Il questore Paolo Sartori, quindi ha emesso la Misura di Prevenzione Personale dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, prodromica alla successiva richiesta di applicazione della Sorveglianza Speciale.