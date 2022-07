Castelrotto al voto il 13 novembre per scegliere il nuovo sindaco

BOLZANO. Domenica 13 novembre a Castelrotto si tornerà alle urne. Il presidente della Giunta provinciale Arno Kompatscher ha accolto la proposta in tal senso del presidente della Regione Trentino-Alto Adige Maurizio Fugatti e ieri pomeriggio (21 luglio) ha firmato il suo parere positivo sulla data delle elezioni. L'effettiva scadenza elettorale verrà stabilita successivamente con un decreto.

Contemporaneamente andrà al voto anche il Comune trentino di Lona-Lases. Gli eventuali ballottaggi per l'elezione del sindaco si terranno domenica 27 novembre.

Il Consiglio comunale di Castelrotto era stato sciolto il 22 marzo 2022 dalla Giunta provinciale, nella sua funzione di organo di controllo sui Comuni, dopo le dimissioni di 17 dei 18 consiglieri comunali in polemica con il sindaco Andreas Colli, over 50, che non aveva voluto fornire informazioni sul suo “stato vaccinale".

Successivamente la Giunta provinciale aveva nominato commissario straordinario Andreas Fraccaro, che attualmente esercita i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale.