Controlli “Alto Impatto” a Bolzano, cinque persone denunciate

BOLZANO. Sono cinque le persone denunciate nel corso dei controlli straordinari disposti dal Questore Giuseppe Ferrari durante il ponte dell’Immacolata, con servizi “Alto Impatto” cui hanno preso parte carabinieri, Guardia di finanza, Polizia municipale e militari dell’Esercito. Le verifiche hanno interessato in particolare l’area dei mercatini natalizi e il centro storico di Bolzano, con l’obiettivo di tutelare residenti e visitatori in un periodo di grande afflusso. In totale sono state identificate circa 250 persone nell’ambito delle attività svolte nelle principali vie e piazze cittadine.



Il primo intervento è avvenuto venerdì sera in piazza Domenicani, dove la Guardia di finanza ha bloccato un uomo che brandiva una bottiglia in modo minaccioso. L’uomo, cittadino marocchino di 37 anni, è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere e, secondo quanto riferito, l’Ufficio immigrazione avvierà la procedura per la revoca del permesso di soggiorno. Sabato, in un negozio di piazza Walther, la Squadra volante ha denunciato un cittadino georgiano di 51 anni, fermato con una borsa schermata contenente capi d’abbigliamento per alcune centinaia di euro.



Sempre sabato, in piazza del Grano, la Polizia di Stato è intervenuta per un uomo molesto nei confronti dei clienti di un locale. L’uomo, cittadino rumeno di 36 anni, è stato identificato in via Portici e trovato in possesso di due bottiglie con placca antitaccheggio. Non avendo fornito spiegazioni sulla provenienza, è stato denunciato per ricettazione. Domenica, in un supermercato della zona industriale, un giovane è stato fermato con uno zaino pieno di merce e denunciato per tentato furto e inottemperanza al foglio di via.



Infine, nella serata di domenica, gli agenti hanno controllato nel centro storico una cittadina marocchina di 45 anni risultata destinataria di foglio di via obbligatorio da Bolzano. Per questo motivo è stata denunciata all’autorità giudiziaria. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane con ulteriore attenzione alle zone più frequentate della città durante il periodo natalizio, nell’ambito delle iniziative di prevenzione disposte dalla Questura.