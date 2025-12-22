Controlli rafforzati a Bolzano: un arresto e quattro denunce, 300 persone identificate

BOLZANO. Un arresto e quattro denunce è il bilancio dei controlli straordinari svolti nel fine settimana in città, rafforzati su disposizione del questore Giuseppe Ferrari. Le operazioni hanno visto un impegno congiunto della Polizia di Stato, con il supporto del Reparto prevenzione crimine “Lombardia”, dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia municipale e dei militari dell’Esercito, con l’obiettivo di aumentare la presenza nelle zone più sensibili del capoluogo.

I servizi hanno interessato in particolare il centro storico e le aree dove più frequentemente si registrano episodi di degrado e allarme sociale, tra cui piazza Erbe, piazza e via Cappuccini, piazza Domenicani, via dottor Streiter, via Wolkenstein, piazza Ziller, piazza Mazzini, via Palermo e il parco delle Religioni. Il pattugliamento capillare ha consentito controlli mirati e un’azione di prevenzione diffusa.

L’intervento più rilevante è avvenuto nella mattinata di sabato, quando alla sala operativa è giunta la segnalazione di un furto in un esercizio commerciale. L’autore, sorpreso da un dipendente mentre cercava di allontanarsi con numerosi capi di abbigliamento, lo ha aggredito nel tentativo di fuggire. L’arrivo tempestivo della Squadra Volante ha permesso di bloccare l’uomo, un cittadino rumeno di 36 anni con precedenti, arrestato per rapina e trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel corso della notte, durante un controllo in piazza Domenicani, un cittadino marocchino di 22 anni è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere dopo essere stato trovato in possesso di un coltello multiuso. Nella stessa giornata sono state denunciate altre tre persone per furti in negozi: un italiano di 64 anni e due cittadine peruviane di 34 e 30 anni. Complessivamente, nel fine settimana sono state identificate oltre trecento persone.