Coronavirus, a Bolzano annullata definitivamente la Fiera del Tempo Libero

BOLZANO. Nella speranza di un miglioramento della situazione, la fiera Tempo Libero è stata rinviata a giugno quattro settimane fa, ma ora segue la cancellazione definitiva. Per Fiera di Bolzano è la quarta cancellazione in questo semestre.

«Ci stiamo concentrando su nuovi format digitali e stiamo già lavorando ai nostri prossimi eventi, visto che le fiere sono un motore essenziale per far ripartire l'economia dopo la crisi», dice il presidente di Fiera Bolzano Spa, Armin Hilpold.

I primi eventi digitali già programmati per il mese di aprile sono l'«Innovation Breakfast» per amministratori delegati e responsabili per l'innovazione delle aziende altoatesine, il «Prowinter Future Hub» e il «Prowinter Ski Rental Summit».