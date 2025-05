Corrarati è sindaco di Bolzano con il 51, 03%: «Una grande responsabilità»

BOLZANO. Tra continuità e cambiamento ha prevalso - sul filo di lana - la voglia di novità. Claudio Corrarati è il nuovo sindaco di Bolzano per 708 voti di differenza. Prende il posto di Renzo Caramaschi, primo cittadino del capoluogo dal 2016.

A Juri Andriollo non è bastata una grande rimonta per recuperare lo svantaggio che aveva fatto registrare al primo turno (9 punti percentuali in meno rispetto all'avversario). Il candidato del centrodestra si è imposto con il 51,03% sull'esponente del Pd, assessore comunale uscente e candidato del centrosinistra che si è fermato al 48,97%.

Al primo turno Corrarati - sostenuto da Fratelli d'Italia, la Civica per Corrarati, Lega e Forza Italia - aveva ottenuto il 36,2 per cento dei consensi contro il 27,3% che era andato ad Andriollo, sostenuto da Pd, Verdi e Civica per Andriollo, seguiti da Stephan Konder (Svp, 15,1%), Angelo Gennaccaro (Civica per Gennaccaro, 12,5%) Matthias Cologna (Team K, 6,8%) e Simonetta Lucchi (M5S e Rifondazione, 2%).

Al ballottaggio, tra i partiti che con il loro candidato sindaco non sono andati al secondo turno solo i 5 Stelle avevano indicato al proprio elettorato di votare per Andriollo. Gli altri hanno lasciato libertà di scelta. Da registrare la prima volta del centrodestra vincente (parentesi Benussi a parte) e la notevole mobilitazione dell'elettorato di centrosinistra in senso lato, dove sul candidato-Andriollo sono confluiti anche i voti dei sostenitori del Team K (6,7% al primo turno), oltre che dei 5 Stelle e Rifondazione. E tra gli elettori di lingua tedesca, quelli che sono andati ieri a votare lo hanno fatto in maggioranza per il candidato del centrosinistra.

«Adesso è un grande momento di responsabilità – le prime parole di Corrarati dopo la vittoria – ci spetta un lavoro che metteremo in campo già dalle prossime giornate. È sicuramente una fase importante che dovremo fare con grande attenzione e qualità, come i cittadini ci chiederanno e ci chiedono, perché credo che la politica e anche il numero di persone che è andata a votare oggi dimostra che si è troppo distanziata dai cittadini e per cui noi dobbiamo riavvicinare i cittadini alla politica, riavvicinare il palazzo ai nostri cittadini e per cui sarà un lavoro doppio». «Dobbiamo dare seguito a questo programma importante che abbiamo portato per le strade e per le piazze, per migliorare questa città, ma dobbiamo anche ridare questa credibilità».

Per il centrodestra è il primo successo a Bolzano, dopo Giovanni Benussi esattamente 20 anni fa, che però poi non trovò una maggioranza ed entrò nella storia come il 'sindaco di maggio'. In queste elezioni nel capoluogo la Svp, che veniva da due legislature in giunta con Caramaschi sindaco, indispensabile garante di una maggioranza stabile in Consiglio comunale, al ballottaggio si è dichiarata blockfrei. La strada verso la formazione della nuova Giunta si presenta perciò molto meno insidiosa rispetto a quella sulla quale Benussi nel 2005 si dovette fermare, anche per il fatto che la Svp e il centrodestra attualmente stanno governando assieme la Provincia. Ed è solo di poche settimane fa l'importante accordo con il governo Meloni per la riforma dell'Autonomia altoatesina.

Chi è il nuovo sindaco

Imprenditore, ex presidente di Cna Trentino Alto Adige, 57 anni, Claudio Corrarati è cresciuto in una casetta delle Semirurali. Sposato con Antonella Lazzarini; due figlie: Chiara e Lisa. Perito elettronico, è un imprenditore che si è fatto da sé. Nel 1997 ha fondato la "MC system" con sede in zona industriale che si occupa di promuovere corsi; effettuare verifiche tecniche e curare la sicurezza stessa all'interno delle aziende. Nel nome ci sono le iniziali dei fondatori: "M" sta per Maurizio Lazzarini, suo cognato; e "C" per Claudio Corrarati. Assieme hanno costruito anche la nuova sede in via Negrelli dove si trovano le due aziende di famiglia: la "MC system" appunto e la "Boden service", guidata da Lazzarini, specializzata in pavimenti industriali e in resina.

