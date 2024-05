Corrarati di Cna: "Le nostre aziende hanno fame di spazi"

BOLZANO. Per affrontare l'emergenza casa con i prezzi delle abitazioni alle stelle a Bolzano, «la ricetta non può essere una sola. Bisogna intervenire su più fronti, coordinati da un'unica regia». Lo afferma il presidente di Cna Trentino Alto Adige, Claudio Corrarati. «Chi pensa di avere una unica soluzione in mano, non ascolta una comunità che ha come obiettivo quello di dare un futuro ad una città che oggi soffre e che non riesce più ad essere attrattiva - prosegue Corrarati - La pianificazione residenziale dovrà per forza tenere conto anche della fame di spazi delle nostre aziende. Decine quelle in cerca di una nuova sede e che ad oggi non trovano risposta».

Cna pensa, spiega una nota, alle «nuove imprese, ad esempio quelle degli artigiani digitali, a impatto zero che potrebbero trovare spazio anche vicino a zone residenziali e nei quartieri destinati allo spopolamento. Ci sono - aggiunge Cna - spazi vuoti che devono essere riqualificati. Ci sono terreni destinati a coltivazioni sostenibili che potrebbero convivere con abitazioni, altri terreni a ridosso delle pendici montane che circondano la città e i suoi dintorni che potrebbero essere sacrificati per il bene di una comunità, destinandoli ad aree produttive. Per non parlare delle aree non ancora utilizzate nei comuni limitrofi, che sarebbero di supporto all'economia della città nel suo sviluppo».

«È necessario che i tempi delle riflessioni si accorcino e si parta con le azioni concrete da mettere in campo per fare risvegliare una città da troppo tempo ferma» conclude Corrarati.