Corrarati giura in consiglio. In piazza flashmob arcobaleno per la mancata adesione al Pride

BOLZANO. Il sindaco Claudio Corrarati pronto a prestare giuramento questa sera (5 giugno) nella prima seduta del consiglio comunale di Bolzano, il cui inizio sta ritardando per problemi al sistema audio in aula.

Fuori, in piazza Municipio, flashmob Arcobaleno per contestare il mancato patrocinio da parte del Comune alla manifestazione Alto Adige Pride del 28 giugno.

Corrarati, primo cittadino del cenrodestra a Bolzano, ha deciso di non concedere il patrocinio non ritenendo opportuno – ha spiegato – assumere da solo una decisione in assenza di una giunta che collegialmente potesse deliberare sulla richiesta dell'associazione.