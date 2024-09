Criminalità, Bolzano fa peggio di Trento: più furti e rapine, 3.109 denunce su 100.000 abitanti

È stata la prima "Notte in bici" a Bressanone, animata da una spettacolare parata luminosa lungo le vie del centro e lungo le piste ciclabili che corrono in città: oltre 400 i partecipanti all'evento per una mobilità sicura. Una ciclo-officina ha offerto piccole riparazioni gratuite. Tutti i partecipanti hanno quindi potuto decorare le loro biciclette con ausilii per aumentarne la visibilità. I più giovani hanno potuto poi testare un percorso ciclabile e gustare specialità locali durante il ristoro offerto in piazza Duomo. IL VIDEO (Fabio De Villa)