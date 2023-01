Da bambino scrisse una lettera a Enzo Ferrari. La risposta arriva dopo 37 anni 

Bolzano. Potrebbe sembrare la classica storia di un ritardo postale da Guiness dei primati. Invece è l'incredibile avventura vissuta da David Donolato, 44 anni, di San Giacomo di Laives, che ha coinvolto anche il padre Diego, 79 anni.



La Ferrarina



Nel 1985 David aveva sette anni ed era già un tifoso della Ferrari. Il padre Diego, che allora proprio a San Giacomo gestiva la discoteca Lucky Lady, un giorno decise di regalare al figlio una “quasi vera Ferrari” anche se in formato più piccolo. La costruì con le sue mani, lavorando nelle ore del giorno in cantina e in garage. Ci impiegò sette mesi, ma ne uscì un vero gioiello artigianale. Un modello da Formula 1 con motore a scoppio e cambio manuale. Verniciata di rosso con dipinto in bianco il numero 27, quello che fu prima di Gilles Villeneuve e poi di Michele Alboreto. La “Ferrarina” era quasi perfetta. Diciamo “quasi” , perché mancavano alcuni adesivi originali da sistemare sulla scocca. Introvabili in commercio.





A Diego Donolato venne un'idea. Convinse il figlio David a scrivere una letterina a “nonno” Enzo Ferrari, quasi fosse Babbo Natale, per chiedergli un po’ di adesivi e magari anche di poter visitare la fabbrica a Maranello. A questo punto, in una storia del genere, verrebbe da scrivere... “la risposta non si fece attendere...”.



E invece si è fatta attendere parecchio, esattamente 37 anni! Ma alla fine è arrivata, nello scorso mese di settembre. Cosa c’era scritto nella lettera inviata da Maranello ve lo dirò dopo, perché voglio prima aprire una parentesi.



I grandi campioni in Badia



In attesa della risposta di Enzo Ferrari al piccolo David capitò l'anno seguente un’occasione d’oro. Poter incontrare personalmente nientemeno che Michele Alboreto. Nel dicembre del 1986, in occasione di una gara di coppa del mondo di sci, l’amico e collega Ezio Zermiani, allora già affermato cronista di Formula 1, riuscì a portare in Alta Badia cinque grandi piloti, ovvero Alboreto, Teo Fabi, Alessandro Nannini, Riccardo Patrese e Gerhard Berger.



Mentre Zermiani doveva fare gli onori di casa, al sottoscritto capitò di realizzare un servizio per il TG regionale della RAI. Alla vigilia dell’evento, dissi a Diego Donolato che poteva raggiungerci in Alta Badia con il figlio David e soprattutto con la “Ferrarina”, caricata magari su un rimorchio.



E così avvenne, come si vede nella foto, che ritrae il piccolo David nel suo “bolide” con accanto Alboreto, durante l’intervista.

La lettera da Maranello



Chiusa questa simpatica parentesi, torniamo alla lettera giunta da Maranello. «Nel settembre scorso- racconta Diego Donolato- arriva una lettera al mio numero di San Giacomo. Era indirizzata a mio figlio, oggi ingegnere civile impegnato in una multinazionale nel Veronese». Il timbro postale è di Maranello, sulla busta in alto c’è il simbolo del Cavallino. «La mia reazione- prosegue papà Diego- è un misto di stupore e curiosità. Mai avrei pensato alla risposta di una letterina inviata 37 anni fa!».





Dai vertici della Ferrari, più che una risposta, arriva un clamoroso invito: tre giorni ospiti a Maranello, sia padre che figlio, nell’hotel extralusso Exclusive, con un programma decisamente fantastico, ovvero cena nel famoso ristorante Montana, visita alla fabbrica, incontro con i vertici aziendali, spostamenti in zona con auto Ferrari, eccetera. «E stata un’esperienza incredibile- racconta Diego- ci hanno trattato come prìncipi. I responsabili dell'Ufficio comunicazione della Ferrari sono stati poi di una squisitezza unica. «Abbiamo anche intrattenuto un rapporto confidenziale con Piero Ferrari, figlio di Enzo, che tra l’altro ci ha inviato gli auguri di Buon Natale scritti a mano personalmente da lui!».



Ora però, in conclusione, c'è da chiedersi come mai un’azienda come la Ferrari ci abbia messo 37 anni a rispondere alla letterina di un bambino.



Una risposta c’è, con sorpresa. Enzo Ferrari aveva risposto a David quasi subito, firmando personalmente la missiva con il suo proverbiale inchiostro viola. La lettera, però, non arrivò mai, quasi sicuramente per qualche disguido postale. Che il “Drake” abbia risposto è sicuro, perché i dirigenti della Ferrari hanno mostrato a David la copia della risposta, conservata assieme alla letterina originale che lui gli aveva inviato.



«Mi hanno spiegato che l'ingegner Ferrari ci teneva molto a rispondere a tutti- spiega David Donolato- in particolare ai bambini. Negli uffici di Maranello ci sono faldoni su faldoni di lettere suddivise per anno, spedite da tifosi, aspiranti ingegneri, personaggi famosi, sognatori e appunto tantissimi bambini. Quest’anno i vertici aziendali hanno pensato di realizzare un filmato promozionale, invitando tre “ex bambini” a visitare la fabbrica e a raccontare la loro storia. Hanno scelto l’annata ’85 leggendo una per una più di duemila lettere.



Tra queste è stata scelta quella di David e di altri due della stessa età, oggi quindi 44enni.



«È stato davvero emozionante- racconta infine David- vivere questa bellissima favola e poter recuperare la copia della risposta che mi aveva inviato Enzo Ferrari, ma che purtroppo non era mai arrivata!».