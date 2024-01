Da domani i saldi a Bolzano. Ma molti hanno già iniziato 

BOLZANO. Al via domani ufficialmente il periodo dei saldi invernali - fino al 10 febbraio - nei negozi di quasi tutti i Comuni dell’Alto Adige. Un inizio in ritardo di sette giorni rispetto al resto d’Italia. Per preparare al meglio i compratori le associazioni a tutela dei consumatori hanno diffuso diversi avvertimenti e consigli per effettuare gli acquisti in modo consapevole e responsabile. Anche per i prodotti in svendita, infatti, valgono i seguenti diritti: «Devono essere privi di difetti e corrispondere alle indicazioni pubblicitarie», riporta in una nota il Centro tutela consumatori, «Un prodotto che presenti, infatti, un vizio, va riparato oppure sostituito con un prodotto equivalente esente da difetti, ai sensi di quanto previsto dalle norme sulla garanzia legale. Nel caso in cui ambedue i rimedi non siano praticabili, il consumatore ha diritto a restituire il prodotto all’esercente e questi deve restituirgli il prezzo pagato in contanti. Attenzione - avvertono - il rimborso non può essere coperto con un buono spesa». L’associazione mette in guardia anche sui cartellini dei prodotti in sconto, che devono seguire norme ben precise e riportare le tre indicazioni di: prezzo di vendita originario, il ribasso espresso in percentuale e il nuovo prezzo di vendita. «Ciononostante il miglior affare lo si fa girando per i negozi prima delle svendite, controllando e annotando quei prezzi dei prodotti che vi interessano in modo tale da avere certezza di fare poi un buon affare», prosegue il Ctcu. Le altre avvertenze riguardano l'acquisto impulsivo, il più grande pericolo in periodi di sconti. Il Centro consiglia quindi di varcare gli ingressi dei negozi con un’idea chiara di ciò che si desidera, e soprattutto di confrontare i prodotti in diversi punti vendita.

L’inizio in ritardo

Ogni anno nei giorni intorno all’Epifania, si ripropone il dibattito sul perché Bolzano faccia partire i saldi con una settimana di ritardo rispetto al resto d’Italia. Sono così sempre decine gli altoatesini che vanno in trasferta nella vicina Trento per beneficiare degli sconti di fine stagione. La strategia, pensata per massimizzare i profitti, è giudicata un boomerang anche da diversi negozianti, che spesso, fanno cominciare “non ufficialmente” le svendite qualche giorno prima. «Un negozio bolzanino può tranquillamente lanciare le proprie svendite online. C’è uno scollamento tra realtà e ufficialità: assurdo scostarsi dal resto d’Italia», commenta in una nota l’associazione Altroconsumo. Contrario all’inizio tardivo dei saldi in Alto Adige anche il consigliere Angelo Liuzzi (La Civica per Bolzano): «Le risposte del mercato e dei commercianti stessi sono molto chiare e tendono ad eludere la regolamentazione attuale. Questo ovviamente li mette a rischio di sanzioni che per fortuna non arrivano perché, puntualmente, mancano i controlli. A questo punto lasciamo i negozianti liberi di decidere cosa è meglio fare e quando farlo nell’attività in cui, magari, hanno investito tutte le loro risorse economiche».