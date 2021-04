Della Ratta: “Per l’assegnazione degli orti agli anziani diamo punti agli anni di residenza a Bolzano”

BOLZANO. Dare un punteggio e quindi un valore all’ “anzianità di residenza” nel Comune di Bolzano. Questa l’idea del consigliere comunale Claudio Della Ratta per l’assegnazione degli orti urbani. Idea che è diventata una mozione.

"Il Comune di Bolzano – scrive Dalla Ratta – mette a disposizione degli anziani che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti (pensionati residenti a Bolzano con età minima di 60 anni non proprietari di altri orti e con reddito inferiore a 50.000 euro), piccoli appezzamenti di terreno ad uso orto. Il 3% di questi terreni è destinato, indipendentemente dall'età, a persone con disabilità (non inferiore al 74%).

Gli orti disponibili sono situati: in via Sarentino (località "Prato Volpe"), in via Trento (argine sinistro fiume Isarco a sud di ponte Loreto), lungo la ciclabile tra viale Druso e via S. Maurizio, in via Maso della Pieve (dietro il supermercato Lidl), in via Nicolò Rasmo/Casanova, in via Visitazione (tratto tra viale Europa e via del Ronco), in via Gutenberg (dietro il distributore di benzina), in via Lungo Isarco Destro (a sud di ponte Loreto), in via Castel Weinegg, in via Milano, in piazza Montessori (Firmian).

Nonostante ogni anziano paghi un canone di 42 euro a stagione, i costi per l’amministrazione sono significativi. Oltre all’acquisto dell’area interessata, vi sono spese di allestimento e gestione (va predisposta l'area, dotandola inoltre di bagni, depositi per gli attrezzi, acqua per l'irrigazione, etc), oltre che amministrative.

Per la predisposizione della “Graduatoria di assegnazione” si applicano dei criteri che vedono riconosciuti dei punteggi in base all’età del richiedente, ai familiari a carico, all’anzianità di presenza in graduatoria, all’eventuale invalidità e, in misura decrescente, in base al reddito.

Salvo un punto assegnato in caso di residenza nel medesimo quartiere o contiguo all’appezzamento di terreno da assegnare, nessun punteggio è previsto per gli anni di residenza nel Comune di Bolzano (la residenza è un requisito generale d’accesso, ma non genera punteggio a seguito della relativa anzianità).

Ho pertanto richiesto al Sindaco e la Giunta di attivarsi per modificare il “Regolamento per la gestione degli orti comunali” al fine di prevedere l’inserimento di un punteggio nell’allegato A, che valorizzi l’anzianità di residenza utile alla composizione della graduatoria di assegnazione degli orti comunali. Aggiungendo in sintesi un punteggio crescente in base agli anni di residenza nel capoluogo.