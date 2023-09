Di Palma, il “re” dei salti: «E’ stata una vera follia»

BOLZANO. «Nemmeno i migliori al mondo si sarebbero concessi il lusso di un volo del genere». Maurizio Di Palma prova a staccarsi dall’emotività della tragedia, definendo «folle» il salto con cui ha perso la vita Dennis Ploner. A parlare è uno dei basejumper più esperti e completi del globo, un punto di riferimento in Italia per migliaia di praticanti. La fama di Di Palma è dovuta alle sue innumerevoli esperienze estreme: oltre 4600 lanci da grattacieli, viadotti e location d’eccezione. Originario di Pavia, vive da sette anni in Trentino, dove si allena e insegna sul Monte Brento, una delle pareti più famose a livello internazionale.

Cominciamo da zero. Che definizione diamo al basejumping?

Consiste nel lanciarsi nel vuoto da varie superfici, come montagne, edifici o ponti, e atterrare con un paracadute.

I rischi?

Ci sono, non è una partita di ping pong. È un’attività potenzialmente mortale.

C’è chi lo considera molto pericoloso...

Non è per tutti. D’altra parte, anche in moto ci sono variabili impossibili da considerare, mentre nel basejumping possiamo prevederle e gestirle.

Quali?

In primis il meteo, quindi vento e precipitazioni. Con una preparazione adeguata, inoltre, puoi avere tutto sotto controllo. Bisogna sapere come muoversi e non farsi prendere dal panico. Con la giusta esperienza, dopo anni di allenamento, si può volare con una bella finestra di sicurezza.

Che idea si è fatto della tragedia di Dennis Ploner?

Il ragazzo ha effettuato un salto con la tuta alare, che per volare e rimanere definitivamente in aria ha bisogno di tempo e uno spazio di almeno 100 metri. Dipende anche dall’inclinazione della montagna: più ripida è meglio è. Se la tuta alare non si riempie d'aria in pochi secondi a quel punto è tardi per aprire il paracadute. E la caduta diventa inevitabile.

Il ragazzo era preparato?

Lo conoscevo, era in gamba. Era solito fare voli piuttosto tecnici attorno a Bolzano. Ma qui non si tratta di abilità. Ha semplicemente sovrastimato i calcoli. Il basejumping è forse l’attività con il più alto numero di vittime in rapporto ai praticanti, circa 3 mila attivi in tutto il mondo. A Dro, sul monte Brento, con l'associazione che riunisce i basejumper italiani abbiamo provato a ridurre gli incidenti con un sistema di cartellini, che controlla ogni salto nell’arco della giornata.

In che modo?

Bisogna atterrare con almeno 35 secondi di paracadute aperto. Chi non lo fa, viene ammonito, perché è molto pericoloso. Di solito fanno un passo indietro. Ma se ricapita viene negato l’accesso per un anno.