Domenica senz'auto a Bolzano: ci sono Vivicittà e il festival del riuso

BOLZANO. Re-Cycle & Vivicittà 2025: domenica 6 aprile in una città senz'auto (dalle 10.30 alle 16), sport, sostenibilità e condivisione. Quartier generale: piazza del Tribunale, cuore pulsante di una giornata dedicata al movimento, all'ambiente e alla comunità. Due gli eventi principali che animeranno la città: Re-Cycle, il festival del riuso e della sostenibilità e la 41ª edizione di Vivicittà, la corsa che unisce sport e inclusione.

Il tutto si svolgerà nel contesto di Bolzano senz'auto che dalle 10.30 alle 16 renderà le strade più vivibili e libere dal traffico motorizzato. Re-Cycle 2025, il riuso in movimento è un evento che celebra la sostenibilità attraverso il riuso e il riciclo, coinvolgendo cittadini di tutte le età in un'esperienza interattiva e formativa.

Piazza Tribunale ospiterà un vero e proprio villaggio dedicato all'ambiente, con numerose attività: percorsi alla scoperta del riuso; stand interattivi per esplorare il mondo dell'economia circolare e imparare a dare nuova vita agli oggetti di uso quotidiano; laboratori creativi: attività pratiche per bambini e adulti per sperimentare il riciclo in modo originale e divertente; stand informativi con approfondimenti su progetti locali e nazionali legati alla sostenibilità; attività per bambini; giochi e iniziative pensate per avvicinare i più piccoli al tema dell'ambiente; ristoro degli Alpini ovvero un punto ristoro dove gustare piatti tipici e trascorrere momenti di convivialità.