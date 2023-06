Dormizil, trovata a la sede per il nuovo dormitorio

BOLZANO. L'associazione "housing first bozen Odv" ha trovato una nuova sede per "dormizil 2", un dormitorio per persone senzatetto per il prossimo inverno, in via Fintl 9 a Bolzano. La casa verrà presa in affitto e arredata a partire dall'autunno e offrirà 25 posti letto per il prossimo inverno. Nel frattempo, sempre a partire dall'autunno, "Dormizil 1", in Via Renon 25, verrà trasformato in piccoli appartamenti in affitto e messo a disposizione delle persone senza dimora a lungo termine secondo il concetto "Housing First".



Il contratto di affitto per il nuovo dormitorio, riferisce una nota, è stato concluso con il proprietario Günther Gafriller di Residence Italia GmbH «ad un prezzo ragionevole per entrambe le parti». L'associazione finanzia le proprie attività esclusivamente con donazioni e organizza le attività invernali esclusivamente con il sostegno di volontari. L'associazione sottolinea che «il numero di senzatetto resta alto e i politici e l'amministrazione non riescono a fornire strutture adeguate nel centro della città».



"Housing first bozen Odv " chiede, quindi, «ai responsabili politici di rendere palesi le proprie intenzioni per il prossimo inverno, se si affitteranno nuovamente costosi capannoni industriali alla periferia della città o se si metteranno finalmente a disposizione piccole unità abitative strutturate».

«Ciò che serve è una sistemazione dignitosa in cui siano garantite dignità e privacy. L'alloggio dovrebbe essere nella zona in cui risiedono le persone e non nelle periferie della città», conclude la nota.