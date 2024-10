Droga, la prof si difende: «Era per uso personale» 

BOLZANO «Non sono una spacciatrice». Durante un’udienza di convalida fiume si è difesa, sostenendo che conservava la droga esclusivamente per uso personale. E non per rivenderla. Inoltre la marijuana ritrovata dalla Polizia dentro la sua abitazione sarebbe “solamente” cannabis light (cbd), acquistata tra l’altro su prescrizione medica. Ora Karin Girtler si trova agli arresti domiciliari. La giudice per le indagini preliminari, Elsa Vesco, ha infatti confermato la misura cautelare per l’insegnante bolzanina di 41 anni, residente a Caldaro e arrestata dagli agenti della Questura con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Martedì sera, la donna era stata fermata per un controllo in viale Druso: è stata quindi perquisita e, ovviamente, anche la sua auto è stata ispezionata con cura. E proprio nella macchina, nascosto sotto il sedile anteriore del passeggero, hanno trovato un involucro con oltre 100 grammi di cocaina. Un altro grammo della stessa sostanza era invece custodito in un barattolo. A quel punto, gli investigatori della mobile, supportati dai militari dell'Arma della Compagnia di Egna, comandata dal capitano Federico Serracini, hanno deciso di perquisire anche il suo appartamento. All'interno di una cassaforte nascosta in un ripostiglio, sono stati rinvenuti 20 grammi di cocaina, svariate dosi di eroina, 10 grammi di ecstasy, due etti di hashish, un etto di marijuana, un bilancino di precisione con residui di droga e 500 euro circa in contanti, probabile provento delle attività di spaccio secondo quanto riporta la Questura. È proprio su questo punto che si sofferma la difesa preparata dall’avvocato Sebastian Ochsenreiter. Quest’ultimo sostiene che le sostanze stupefacenti fossero per uso personale: la donna negherebbe di aver mai spacciato. A giustificare l’ingente quantitativo ritrovato in casa (mezzo chilo se si somma alla sostanza nascosta in macchina) ci sarebbe il tenore di vita della donna che, oltre ad insegnare ed essere un’apprezzata traduttrice (parla quattro lingue), avrebbe un secondo lavoro che porta avanti quando non è a scuola.

Ha girato diversi istituti in passato e da quest’anno insegnava in un noto istituto superiore del capoluogo, che era totalmente all’oscuro della vicenda. Karin Girtler, incensurata, sarebbe una consumatrice abituale di cocaina. Ma la marijuana che gli agenti le hanno ritrovato in casa è della cannabis light (cbd), che la stessa avrebbe acquistato tempo fa per delle cure dopo la prescrizione di un medico. AL.BO.