Emergenza freddo, 95 posti letto (con Green Pass) all'ex Alimarket di Bolzano

BOLZANO. Il comune di Bolzano attiverà, presso l'ex Alimarket in via Gobetti, 95 posti letto per l'accoglienza notturna ed un centro diurno per persone senza dimora per far fronte all'emergenza freddo nel periodo compreso dal 15 novembre al 31 marzo 2022.

L'ex Alimarket, con accesso riservato a possessori di green pass ed un costo complessivo a carico di Azienda servizi sociali di 303.305 euro, va ad aggiungersi come disponibilità, in particolare, al centro di via Comini che offre altri 95 posti letto per senza dimora.

Il sindaco, Renzo Caramaschi, ha sottolineato "l'impegno della Città di Bolzano per le persone senza tetto", ricordando che sono quasi 600 i posti disponibili nelle varie strutture sovvenzionate anche dalla Provincia.

"Io continuo a battermi - ha detto il primo cittadino - in particolare in sede di Consorzio dei comuni, per riuscire a responsabilizzare anche le altre municipalità altoatesine, affinché ciascuno faccia la propria parte. Bisogna che le varie comunità comprensoriali con le diverse città, Merano, Bressanone, Brunico, ecc., si facciano carico almeno in parte del problema, ospitando ciascuna una quota di senza tetto, perché tale situazione non può gravare solo sul capoluogo".