Emergenza freddo, a Bolzano si parte con i primi quindici posti

BOLZANO. Porte aperte ieri sera all'emergenza freddo di Bolzano. La struttura accoglierà i senzatetto per tutto l'inverno, per scongiurare altri morti sulla strada. Nella riorganizzazione dell'accoglienza, il Comune ha individuato per questa stagione lo stabile ex Lemayr in via Avogadro 8, affidato alla Croce rossa italiana. Ieri debutto soft, con l'accesso garantito a 15 persone. Si andrà avanti così, a ingressi scaglionati, fino a raggiungere la quota massima fissata di 70 persone, più altre 20 (solo se in Alto Adige non ci sono più posti).

Nei giorni scorsi, alla vigilia dell'attivazione, la giunta comunale ha modificato i criteri per l'accesso, inizialmente più rigidi. Se inizialmente era garantito l'ingresso solo a chi poteva esibire i documenti, ora il Comune apre le porte anche ai senzatetto privi di documenti ma, ricorda l'assessora Patrizia Brillo, «stabilmente presenti sul territorio comunale da tempo». Le richieste per un letto - fa sapere il Comune - toccano quota 160/170 quando appunto l'edificio potrà ospitare al massimo 90 persone. L'info point di via Renon controlla i documenti e la regolarità delle persone, poi manda i nomi ai vari centri che accolgono le persone previste, a Bolzano e nel resto della provincia.

Manuel Pallua (Croce Rossa) commenta: «Si tratta di un sistema rodato. I problemi son legati alle persone che si presentano in stato di alterazione da alcol o sostanze, ma abbiamo gli addetti alla sicurezza e in caso di problemi contattiamo le forze dell'ordine». Decine di persone rischiano di restare al freddo, lamentano i volontari. Il maso Zeiler ha ospitato una donna che dormiva all'addiaccio da alcuni giorni. Si era informata per un posto nell'Emergenza freddo per le donne, ma la lista d'attesa era troppo lunga. Ora ha trovato posto grazie alla chiesa evangelica. «Riceviamo tantissime chiamate ogni giorno, ma non abbiamo posti. Per ora ospitiamo 29 uomini e una donna con due bambini», riferisce Karin Cirimbelli, «Per una donna è ancora più pericoloso stare per strada, penso che sia importante dare la priorità a chi ha ricevuto la protezione internazionale a Bolzano».