Evaso dal carcere di Opera: arrestato su un Flixbus al Brennero

BOLZANO. Dopo aver ricevuto la segnalazione di un possibile ingresso in territorio nazionale di un ricercato, via Flixbus – F.C., italiano di 46 anni, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano in quanto evaso nel mese di maggio dal Carcere di Opera di Milano a seguito della fruizione di un permesso premio.



La persona, dopo l'identificazione, è stata accompagnata alla Casa Circondariale di Bolzano dovendo espiare ancora 2 anni e 4 mesi di reclusione per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività è stata condotta in collaborazione con personale del Nucleo investigativo della Polizia Penitenziaria di Milano.