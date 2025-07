Ex Gorio, via all’iter per riqualificare l’area della vecchia caserma

BOLZANO. La Giunta provinciale, nella seduta del 22 luglio, ha dato il via libera alla stipula di una convenzione per la riqualificazione urbanistica dell’area ex Caserma Gorio, nel quartiere Centro-Piani-Rencio a Bolzano.

L’intervento è volto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Provincia tramite un piano condiviso di attuazione e uno scambio paritario di particelle fondiarie. L’area, attualmente suddivisa tra proprietà pubbliche e private, è classificata dal Comune di Bolzano come “zona residenziale B3 di completamento”, ma la frammentazione ha fino ad ora ostacolato un utilizzo efficiente degli immobili.



“Questa convenzione rappresenta un passaggio strategico per rendere finalmente produttiva e coerente con la pianificazione urbana un’area oggi poco utilizzata, garantendo vantaggi per la collettività e opportunità per lo sviluppo locale”, ha dichiarato l’assessore al patrimonio Christian Bianchi.



La proposta di riqualificazione avanzata prevede la creazione di due lotti autonomi e compatti, uno per ciascun proprietario, così da migliorare la gestione urbanistica dell’area. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia provinciale, con obiettivi chiari: ottimizzare la gestione del patrimonio pubblico, promuovere efficienza economica, favorire lo sviluppo del quartiere e incentivare investimenti privati. L’intervento si configura quindi come un tassello essenziale nel futuro assetto urbanistico della città.



“La rigenerazione dell’area ex Caserma Gorio è un esempio concreto di come pubblico e privato possano collaborare per restituire spazi di qualità alla città e ai suoi abitanti”, ha concluso l’assessore Bianchi.