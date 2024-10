Fa freddo, a Bolzano si può accendere il riscaldamento

BOLZANO. Niente estate di San Martino a Bolzano. Viste le temperature basse, la minima questa notte era di 10 gradi, il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ha autorizzato a partire da subito l'attivazione anticipata degli impianti di riscaldamento degli edifici siti nel territorio comunale.

Una decisione motivata dal fatto che l'andamento delle temperature, considerate le previsioni meteo provinciali, si assesterà anche nei prossimi giorni tendenzialmente al di sotto delle medie stagionali, con picchi nelle ore mattutine e serali.

Di norma l'esercizio degli impianti termici nella zona E, nella quale è compreso il territorio comunale di Bolzano, è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile, ma in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di legge, il sindaco può ampliare i periodi annuali di esercizio degli impianti termici a fronte di comprovate esigenze, come in questo caso. Pertanto stamane (4 ottobre) il primo cittadino ha autorizzato l'accensione degli impianti termici di riscaldamento, per un massimo di 7 ore giornaliere.