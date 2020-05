Fase 2, il Teatro Stabile di Bolzano pronto alla riapertura

BOLZANO. Riparte lo spettacolo dal vivo: il Teatro Stabile di Bolzano sarà il primo in Italia ad aprire al pubblico dopo la chiusura dovuta all'emergenza coronavirus. Dal 4 al 20 giugno, al Comunale del capoluogo altoatesino, sono, infatti, in programma le prove aperte al pubblico di «Su la testa», il nuovo spettacolo di e con Paolo Rossi prodotto dallo stesso Teatro Stabile di Bolzano. Sfuggente alle definizioni di genere e duttile nell'allestimento scenico, «Su la testa» ha le caratteristiche di un evento più che di una rappresentazione e si adatta a qualunque spazio lo voglia ospitare. Accompagnato da Emanuele Dell'Aquila, Alex Orciari e Stefano Bembi, i tre musicisti che formano la band «I Virtuosi del Carso», Rossi proverà il nuovo spettacolo fino al 20 giugno a Bolzano, in vista di un tour estivo all'aperto che inizierà a luglio e che lo porterà in tutta Italia.

«Il monologo mescola la figura del primo Arlecchino, quello che possedeva il biglietto di andata e ritorno per l'al di là, a quella che fu poi una delle sue evoluzioni come intrattenitore popolare capace di spaziare dalle stalle al cabaret», commenta Rossi.

Lo Stabile bolzanino ha deciso di aprire al pubblico la ripresa dell'attività, sempre nel rispetto delle norme di contenimento dell'epidemia, utilizzando il consolidato format di «Wordbox- Parole per il Teatro», l'incubatore di progetti teatrali che offre la possibilità a un ristretto numero di spettatori di assistere alle prove aperte di uno spettacolo in divenire. L'iniziativa è riservata a venti spettatori a sera ammessi in Sala Grande del Teatro Comunale di Bolzano solo previa prenotazione telefonica.