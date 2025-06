Festa della Repubblica a Bolzano, Katharina Zeller in prima fila con il tricolore

BOLZANO. Alla celebrazione del 2 giugno a Bolzano, l'attenzione si è concentrata sulla nuova sindaca di Merano, Katharina Zeller, sorridente e con la fascia tricolore in bella mostra dopo le recenti polemiche legate all’episodio avvenuto il giorno dopo il voto. Accanto a lei il sindaco di Bolzano Claudio Corrarati. Dopo l'alzabandiera delle 9, sono seguite le onorificenze della Repubblica: tra i premiati, unico civile, il presidente di Confesercenti Mirco Benetello, riconosciuto per l’impegno durante la pandemia e nel volontariato.

A poca distanza si è svolta la manifestazione pro Palestina in piazza Domenicani, ma non ci sono stati incidenti. Tra i protagonisti l’Anpi Alto Adige/Südtirol: “L'attuazione dei valori fondamentali di pace, lavoro, democrazia e diritti su cui si fonda la nostra Costituzione, nata dalla Resistenza e dalla lotta antifascista, nel mondo di oggi è stato al centro del 2 giugno di Anpi Alto Adige Südtirol in un doppio appuntamento in Piazza Walther, nell'ambito delle cerimonie ufficiali, e in Via Resia”, recita una nota in cui si ricorda l’incontro sui referendum dell'8 e 9 giugno di martedì 3 giugno alle ore 18 presso la Sala di rappresentanza del Comune di Bolzano. Oltre alle testimonianze già previste nella locandina parteciperanno anche Oskar Peterlini e l'Avvocata Arabella Martinelli.

Cerimonie parallele per la Festa della Repubblica si sono tenute anche a Laives e Bressanone.