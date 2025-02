Fiamme in una una cabina di trasformazione a Bolzano: evacuato un condominio

Era il primo pomeriggio del 5 gennaio del 2021 quando dai 3.500 ai 4.000 metri cubi di roccia sono crollati da una delle pendici che circondano Bolzano e hanno travolto l’hotel Eberle. Per un miracolo nessuna vittima. 4 anni dopo proseguono a pieno ritmo i lavori di messa in sicurezza della montagna. Come dice Emanuele Sascor, dell’Ufficio protezione civile del Comune dii Bolzano “entro fine anno verranno posizionate 40 linee di barriere paramassi per una lunghezza complessiva di 600 metri, con gli operai impiegati anche in 12 punti di consolidamento dove la roccia è ancora instabile