Furti in negozio a Bolzano, due denunciati: un ladro si nasconde nel bagno, ma poi chiede scusa e riconsegna la merce

BOLZANO. Nel pomeriggio di lunedì, le pattuglie della Squadra “Volanti” della Polizia sono state chiamate ad intervenire, nel giro di poche ore, a seguito di due diverse richieste di intervento per altrettanti furti in alcuni negozi.

Nel primo caso, i poliziotti venivano inviati al “Centrum”, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che si era rinchiuso in un bagno nel tentativo di sottrarsi ai controlli da parte degli addetti alla vigilanza. Dopo essere stato sorpreso con addosso della merce rubata al negozio “CVG”, si rifiutava di uscire dalla toilette. L’uomo – in seguito identificato come un 62enne cittadino slovacco da tempo in Alto Adige – apparentemente mortificato per la sua azione, dopo aver chiesto ripetutamente scusa restituiva tutta la refurtiva, che veniva subito riconsegnata ai titolari del negozio. E’ stato denunciato per furto; nei suoi confronti, il questore Sartori ha emesso un foglio di via con divieto di far ritorno a Bolzano per i prossimi 2 anni.

Poco dopo, sempre un equipaggio della Squadra “Volanti” veniva inviato in Via Museo, dove era stato segnalato un uomo in fuga che pochi minuti prima si era reso protagonista di un furto da Zara. Grazie all’ausilio delle telecamere di sorveglianza, il soggetto veniva prontamente individuato e fermato in Piazza Erbe. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è un 26enne cittadino marocchino con svariati precedenti tra i quali minaccia, furto aggravato, lesioni personali volontarie, violenza sessuale e rapina.

Dentro uno zaino in suo possesso veniva rinvenuta non solo la refurtiva proveniente da Zara, ma anche altra merce rubata al supermercato Despar e nel negozio New Yorker. Tutta la refurtiva è stata riconsegnata.

Denunciato per furto aggravato, il questore ha emesso un decreto di espulsione.