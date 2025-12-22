Le ultime
Morto a 46 anni anni l'attore americano James Ransone
Nuovo record dell'oro, raggiunge i 4.383 dollari l'oncia
Il dipartimento di Giustizia ripubblica la foto di Trump nei file Epstein
Usa-Ucraina, a Miami incontri produttivi e costruttivi
Collisione fra due imbarcazioni di crociera nel Nilo, muore un'italiana
La Nigeria ottiene il rilascio di 130 studenti rapiti a novembre
Giorgia Meloni ricorda i 13 anni di Fratelli d'Italia
Manovra: Pd, irresponsabile togliere risorse alla Rai,Tg1 piegato a propaganda
Schlein, Meloni racconta paese inesistente, Manovra è sbagliata
Sicurezza

Furti seriali agli artigiani: derubato 7 volte

I ladri hanno sfondato i vetri del pick-up di Renato Endrizzi. In 5 mesi l’imprenditore ha subito una raffica di furti sui mezzi della sua azienda

BOLZANO. Per ben sette volte da luglio ha subito furti o danneggiamenti alla sua auto o a uno dei furgoni della sua azienda. Renato Endrizzi, titolare di una ditta di impianti elettrici, in seguito all'ultimo episodio avvenuto ieri in via Righi, non ci sta a lasciar correre senza reagire.

È successo sabato quando, alle 19, ha lasciato il suo fuoristrada parcheggiato in via Righi, vicino a Südtirolpost, per andare a montare luminarie in centro con una piattaforma mobile. «Sono tornato alle 21 e ho trovato la macchina devastata». Qualcuno ha sfondato il vetro che affaccia sul cassone del pick-up e si è introdotto nell'abitacolo alla ricerca di oggetti di valore. ER. AM.

 

