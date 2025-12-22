Furti seriali agli artigiani: derubato 7 volte

BOLZANO. Per ben sette volte da luglio ha subito furti o danneggiamenti alla sua auto o a uno dei furgoni della sua azienda. Renato Endrizzi, titolare di una ditta di impianti elettrici, in seguito all'ultimo episodio avvenuto ieri in via Righi, non ci sta a lasciar correre senza reagire.

È successo sabato quando, alle 19, ha lasciato il suo fuoristrada parcheggiato in via Righi, vicino a Südtirolpost, per andare a montare luminarie in centro con una piattaforma mobile. «Sono tornato alle 21 e ho trovato la macchina devastata». Qualcuno ha sfondato il vetro che affaccia sul cassone del pick-up e si è introdotto nell'abitacolo alla ricerca di oggetti di valore. ER. AM.