Furto con spaccata da Millet. Rubata merce per 3000 euro 

BOLZANO. Singolare furto con spaccata al negozio Millet, al civico 2 di via Leonardo da Vinci. Presa di mira la teca espositiva esterna all’attività commerciale - si tratta di una delle sette identiche che si trovano tra le colonne del porticato –: durante la notte, i ladri sono riusciti a mandare in frantumi uno dei vetri, quasi certamente con una pietra. Impresa tutt’altro che facile che ha sicuramente causato un gran baccano e che ha fruttato ai malviventi un bottino del valore di oltre tremila euro, costituito da costosi articoli sportivi. La particolarità del colpo è rappresentata dal fatto che gli autori della spaccata se ne siano andati con tre scarpe destre. Proprio così.



Sistemati all’interno del grande espositore, infatti, oltre a un paio di scarponcini del valore di oltre mille euro, c’erano uno zaino, un paio di bacchette e tre... scarponi destri. Cosa se ne facciano gli autori non è dato saperlo. Non è escluso che nella fretta di arraffare tutta la merce esposta e, complice il buio, non abbiano avuto il tempo di fare una cernita. Per l’ultracentenario marchio francese di abbigliamento e zaini da alpinismo, comunque, l’ammontare del danno non cambia dal momento che non è certo possibile mettere in vendita le tre scarpe sinistre rimaste in magazzino.



Gli articoli rubati erano stati sistemati nella teca solo poche ore prima e non è escluso che qualcuno li abbia notati durante la giornata, decidendo di “passare” a notte fonda per fare spese a costo zero. Molto probabile che a compiere la spaccata sia qualche disperato deciso a sfruttare il notevole costo degli articoli. Quello messo a segno l’altro giorno, è il primo colpo subito dallo negozio monomarca Millet, aperto il 26 novembre scorso.



Al responsabile dello store non è restato altro da fare che sporgere denuncia alle forze dell’ordine e contattare un vetraio per procedere alla riparazione della lastra di vetro mandata in pezzi. Riparazione che richiederà un po’ di tempo. Intanto, sulla grande teca sono stati posti degli avvisi che invitano i passanti a fare attenzione e a non toccare.