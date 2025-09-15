Furto con spaccata in un bar ai Prati di Gries, subito rintracciato e denunciato un 31enne

BOLZANO. Nella notte di venerdì 12 settembre un bar ai Prati di Gries è stato preso di mira da un ladro che ha forzato l’ingresso e svuotato il registratore di cassa. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato, allertata dall’allarme acustico, ha permesso di individuare rapidamente il presunto responsabile.

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno constatato i danni alla porta d’ingresso e al registratore. Grazie alle immagini della videosorveglianza comunale, analizzate in tempo reale dalla Centrale Operativa, è stato ripreso un giovane mentre si allontanava verso via Resia subito dopo il furto. L’uomo se n’era andato con circa 1500 euro, dopo aver fatto danni per oltre 3000 euro.

Una brutta sorpresa per i gestori che hanno preso in gestione il locale circa un mese e mezzo fa. Una seconda pattuglia ha poi rintracciato un uomo che, perfettamente corrispondente alla descrizione, alla vista degli agenti ha tentato la fuga, ma è stato subito bloccato. Si tratta di un 31enne bolzanino con precedenti penali, denunciato in stato di libertà per furto aggravato.