Giada Cattelan: «La mia ricerca: un tassello contro le malattie incurabili» 

BOLZANO. Giada Cattelan, bolzanina di 32 anni, indossa il camice e ci porta dentro l’affascinante universo dei ricercatori di Eurac Research. Un team di giovani menti brillanti che animano laboratori all’avanguardia distribuiti tra il Noi Techpark e la sede di via Druso. L’obiettivo? Affrontare le sfide più impegnative del futuro: dalla salute all’ambiente, fino ai sistemi politici e sociali.

Cattelan, biologa molecolare, collabora da otto anni con l’istituto di Biomedicina di Eurac, all’interno di un gruppo di lavoro dedicato alle malattie cardiache. Il suo studio si concentra in particolare sulla cardiomiopatia aritmogena: rara malattia che colpisce il muscolo cardiaco e può portare a morte improvvisa. La stessa patologia che, nel 2018, ha causato la tragica scomparsa del calciatore Davide Astori, e per cui ancora oggi non esiste una cura. La ricercatrice bolzanina la studia dal punto di vista neuronale. Un campo in cui, spiega, «si è indagato poco». Per osservare come i neuroni e le cellule del cuore interagiscono tra loro, due anni fa ha creato un nuovo modello di coltura cellulare. «Spero che in futuro - racconta - questo possa essere utile a capire il ruolo del sistema nervoso nelle patologie cardiache». Attraverso lo schermo collegato al microscopio mostra con orgoglio le “sue” cellule, che osserva cercando di comprenderne i movimenti, i cambiamenti e le interazioni nelle diverse situazioni e condizioni. «Mi piace lavorare con le cellule - racconta - farle vivere, mantenerle in salute, anche se è impegnativo». Con la sua spigliatezza e il suo sorriso contagioso, si è aggiudicata il primo posto allo “Science Slam”, concorso locale dove i ricercatori hanno dieci minuti per raccontare in modo convincente, e soprattutto divertente il loro lavoro. Un premio che riflette il modo in cui la giovane studiosa vive il suo ruolo: passione e una buona dose di curiosità e apertura.

La scienza quindi può essere alla portata di tutti?

Deve esserlo. L’obiettivo dello Science Slam è proprio questo: impegnarsi in modo che tutti capiscano, a grandi linee, cosa facciamo nel concreto noi ricercatori. Lavorando nei laboratori da otto anni mi sono resa conto che spesso le persone non sanno cosa succede qui dentro. La scienza può essere anche simpatica: al concorso ho raccontato che io parlo con le mie cellule, le incoraggio a stare bene e le curo come un “Tamagotchi”. Immagine che ha fatto davvero ridere il pubblico. Il piccolo show di presentazione lo porteremo anche nelle scuole, nella speranza che sempre più giovani si avvicinino al mondo della ricerca.

Dopo aver studiato a Innsbruck e Barcellona ha deciso di tornare a casa, in Alto Adige. Si vede qui anche in futuro?

Mi piacerebbe rimanere qui. Il lato negativo di lavorare nella ricerca è che manca stabilità, in questo in Italia siamo molto indietro. Però l’Alto Adige investe molto nella ricerca, e mi ritengo fortunata a fare questo lavoro, che ogni giorno mi fa indossare il camice con il sorriso, nella città in cui sono nata.

Perché ha scelto di studiare il cuore?

Dopo la laurea in biologia, e il master di genetica avanzata ho intrapreso il percorso di dottorato in fisiopatologia cardiaca. Un campo che mi ha affascinato molto e che trovo tuttora molto stimolante. L’obiettivo è che in un futuro non troppo lontano i miei studi possano contribuire a migliorare la qualità della vita di persone affette da patologie cardiache.

Come vive questo obiettivo nel suo lavoro quotidiano?

Sono una persona molto concreta, e sono consapevole che per scoprire qualcosa serva molto tempo e molto lavoro. Mi preme fare qualcosa che sia utile, aggiungere un tassello, per quanto piccolo, alla ricerca di una cura che ancora oggi non c’è.